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18+
06.03.2025 в 13:00

Как «Мир танков» вернул почти миллион игроков

В январе 2025 года в игре от ГК «Леста Игры» вышло самое крупное обновление

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Версия 1.32 «Альфа» включала в себя 11 знаковых событий и новинок, а флагманом обновления стали танки 11-го уровня. В поддержку релиза была запущена не менее масштабная рекламная кампания, которая помогла вернуть на поля виртуальных сражений почти миллион неактивных танкистов. О том, как это стало возможным, Sostav рассказали представители «Мира танков».

Цели и задачи

Перед командой маркетинга стояло несколько целей: громко анонсировать выход обновления, привлечь новых игроков, а главное — активировать пользователей, которые по разным причинам уже не играли в «Мир танков».

В соответствии с целями:

  • определили длительность и фазы кампании;
  • подобрали маркетинговые инструменты, привлекли Партнеров;
  • продумали путь пользователя для каждой из активностей и когорт игроков, разработали посадочные страницы;
  • в целях усиления эффективности предусмотрели промокоды для всех игроков.

Ход рекламной кампании

Рекламная кампания длилась примерно 2,5 месяца и состояла из нескольких этапов.

  • Фаза прогрева. В декабре стартовали кампании в поддержку внутриигрового события «Наш Новый год». Уже тогда на креативах прямо указывалась самая знаковая фича обновления «Альфа» — выход танков XI уровня.
  • Фаза тизера. Ближе к дате релиза начали запускать дополнительные площадки, а также менять креативы, на которых акцент был на появлении техники XI уровня и дате выхода — 22.01.2025.
  • Активная фаза стартовала 22 января. Почти одновременно запустились все самые охватные площадки, где анонсировался выход обновления и техники XI уровня.

Маркетинговые инструменты

Борис Синицкий, Publishing Director проекта «Мир танков»:

Мы подобрали маркетинговые инструменты таким образом, чтобы за время проведения произошло несколько касаний с пользователем, причём не обязательно только на игровых ресурсах. Игрок мог «столкнуться» с продуктом в разное время дня на разных площадках продвижения. К примеру:

  • за завтраком рекламу можно было услышать по радио;
  • по дороге на работу — увидеть рекламу в метро;
  • в течение дня — встретить баннеры в интернете;
  • вечером — увидеть анонс выхода XI уровня в онлайн-кинотеатре.

В кампании было задействовано большое количество инструментов:

  • наружная реклама в РБ и РФ (биллборды, ситиборды) — более 380 экранов;
  • медиафасад в МСК («ГК Салют»).;
  • остановки в РФ — более 165 остановок;
  • реклама в метро МСК (стикеры, экраны) — более 200 экранов;
  • федеральные каналы (онлайн ТВ);
  • радио («Европа Плюс», «Дорожное», «Ретро FM», «Русское радио», «Авторадио»);
  • диджитал реклама;
  • посты в Телеграм-каналах;
  • интеграции у блогеров (Twitch);
  • 6 спецпроектов с блогерами и игровыми ресурсами;
  • онлайн-кинотеатры: «Кинопоиск», ИВИ, Wink (подборка кино от «Мира танков»), сайты с видеоконтентом;
  • офлайн-кинотеатры;
  • Wildberries (200 экранов в ПВЗ Москвы), баннеры на сайтах и в приложениях Wildberries и OZON;
  • АЗС РФ — более 1,5 тысяч видеоэкранов;
  • СМС-рассылка среди абонентов МТС;
  • E-mail и веб-пуши;
  • Делимобиль: более 300 брендированных машин, акция с подарками;
  • информационная поддержка спецпроектов и активностей партнерами («Музей Победы», «Яндекс», турнирные операторы, игровые ресурсы и др.).

Ниже хотели бы проиллюстрировать некоторые из нестандартных для нас проектов.

Онлайн-ТВ

Отдали предпочтение онлайн-ТВ, а не классическому размещению на ТВ, так как наша целевая аудитория предпочитает смотреть ТВ через интернет и Смарт-TV. В ходе кампании прокоммуницировали со зрителями НТВ, РЕН ТВ, ТНТ, ТВ3, ТВЦ, СТС, «СТС Love», «Пятница» и других каналов.

Спецпроект: Big Game Special «Мир танков» (Twitch)

Совместно с агентством Next Move реализовали проект Big Game Special «Мир танков» — игровое шоу в формате PvE / PvP-настольной игры, в котором 8 стримеров боролись за денежный приз.

Участники передвигались по виртуальному полю, выполняли задачи в «Мире танков», зарабатывали «Очки Победы» и с помощью специального ресурса могли мешать оппонентам. Участникам помогали их подписчики, которые пополняли копилку очков своих кумиров, играя в «Мир танков». В финале была определена команда-лидер по количеству «Очков Победы».

Как «Мир танков» вернул почти миллион игроков Как «Мир танков» вернул почти миллион игроков Как «Мир танков» вернул почти миллион игроков Как «Мир танков» вернул почти миллион игроков

Спецпроект: геймификация в VK

Совместно с VK сообществом «RUSH B» мы подготовили геймификацию.

Участники присоединялись к одной из команд и зарабатывали очки в разных активностях в боте («Сборка танка», «Викторина», «Захват флага», «Мини-игра», «Лайки», «Репосты», «Приглашение друзей»), повышая свой уровень. Во время спецпроекта пользователи изучали механики игры и знакомились со ключевыми новинками обновления «Альфа». За достижение несгораемых уровней участники получали промокоды. Cпецпроект проводился с агентством No Sleep Agency.

Спецпроект с «Делимобиль»

Период действия: февраль — март 2025

Проект стартовал в Москве, где совместно с сервисом каршеринга в прокат было запущено более 300 брендированных машин. Для дополнительного охвата пользователей всей РФ в приложении сервиса стартовала акция с подарками от «Мира танков» и партнера.

Спецпроект обеспечил касание не только с арендаторами брендированных машин, но и с участниками дорожного движения, которые могли видеть проезжающие мимо авто.

Как «Мир танков» вернул почти миллион игроков Как «Мир танков» вернул почти миллион игроков Как «Мир танков» вернул почти миллион игроков

Спецпроект с интернет-площадкой «Игромания»

На протяжении двух недель пользователи сайтов «Игромания», «Канобу» и «Aг.ру» стали участниками исторического квеста. Весь набор задач можно было найти на лендинге коллаборации.

Задания были интегрированы в нативные статьи изданий. Требовались внимание и смекалка для их выполнения. Участник квеста, выполнивший все задания, получал особый шифр, который нужно было разгадать для получения кода на подарки для «танкистов».

Главным призом стал PlayStation 5 Slim. Кроме того, 20 счастливчиков, которые первыми разгадали шифр, тоже получили награды: брендированные подарки от «Игромании» и «Мира танков».

Как «Мир танков» вернул почти миллион игроков Как «Мир танков» вернул почти миллион игроков Как «Мир танков» вернул почти миллион игроков Как «Мир танков» вернул почти миллион игроков

Спецпроект с Pikabu

Совместно с информационно-развлекательным сообществом Pikabu мы подготовили мини-игру «Те самые танчики».

У игроков было 3 танка XI уровня на выбор. Основная задача: собрать 11 осколков обновления «Альфа». За каждое полезное действие (уничтожение танка противника, сбор осколков, выход с локации) начислялись очки.

Все участники игры получили достижение «Стальная угроза» на свои аккаунты Pikabu, а 10 участников с наибольшим количеством очков — набор брендированных подарков от «Мира танков» и приз от партнера.

Остальные размещения, которые были в рамках рекламной кампании:

Как «Мир танков» вернул почти миллион игроков Как «Мир танков» вернул почти миллион игроков Как «Мир танков» вернул почти миллион игроков Как «Мир танков» вернул почти миллион игроков Как «Мир танков» вернул почти миллион игроков Как «Мир танков» вернул почти миллион игроков Как «Мир танков» вернул почти миллион игроков Как «Мир танков» вернул почти миллион игроков Как «Мир танков» вернул почти миллион игроков Как «Мир танков» вернул почти миллион игроков Как «Мир танков» вернул почти миллион игроков

Результаты

Выбранная стратегия кампании обеспечила синергию работы всех маркетинговых инструментов. Помимо многомиллионных охватов, улучшились и внутриигровые метрики (DAU, регистрации).

Главным достижением стали цифры по реактивации: удалось замотивировать и вернуть в игру почти миллион неактивных пользователей, тем самым выполнив поставленные цели. Такие кампании показывают достойные цифры по удержанию, что положительно характеризует и качество возвращенной аудитории.

Наружная реклама Игры диджитал гейминг «Мир танков» игровая индустрия ГК «Леста Игры»
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