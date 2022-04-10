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10.04.2022 в 13:17

«Мир» – телеканал для самых умных»: ведущие викторин бросают вызов зрителям в новом промо

Виктор Логинов, Мария Киселева и Сергей Белоголовцев приглашают «поиграть»

Телеканал «Мир» 1 марта представил новое промо интеллектуальных викторин. На рекламных баннерах компании появились ведущие Виктор Логинов, Мария Киселева и Сергей Белоголовцев и дерзкий слоган «Телеканал для самых умных». Об этом Sostav сообщили в пресс-службе канала.

Кампания запущена консолидировано во всех средах, её флагман — рекламные медиафасады в городах-миллионниках. С 1 марта по 30 апреля реклама со звёздами телеканала «Мир», будет транслироваться в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Уфе и Новосибирске. В Москве, например, рекламу можно увидеть на медиафасадах кинотеатра «Октябрь» на Арбате, гостиницы «Космос» на Проспекте Мира и торгово-развлекательного центра «РИО».

В эфире телеканала «Мир» кампанию поддержали тематическими роликами о фирменной игровой линейке. Рекламные имиджи размещены в крупных федеральных изданиях «7 дней», «Московский Комсомолец», National Geographic, «Антенна», на платформе онлайн-кинотеатра Ivi появилось сквозное брендирование и ролики.

Андрей Тельминов, креативный продюсер телерадиокомпании «Мир»:

Провести вечер с умными людьми всегда приятно, а нам приятно вдвойне, ведь зрители канала «Мир» и эрудированные, и с чувством юмора. «Слабое звено», «Назад в будущее», «Игра в кино» всегда пользуются популярностью и имеют широкий круг поклонников. Например, у «Игры в кино» есть даже любительские версии в Тюменской области и в Беларуси.

Мир МИР (МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ)
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