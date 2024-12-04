МиП инвестировал в стартап ИИ-маркетинга Xprompt

Коммуникационная компания «Михайлов и Партнёры» (МиП) объявила о первом раунде инвестиций в стартап Xprompt, который специализируется на создании креативного контента и маркетинговых инструментов с использованием генеративных нейросетей. Об этом Sostav сообщили в компании.
Там уточнили, что проект основан сотрудниками МиП, маркетологами и экспертами по искусственному интеллекту. Инвестиции в Xprompt стали первым шагом к созданию в компании отдельного подразделения, которое займется финансированием перспективных стартапов в области маркетинга, продаж и рекламы, а также цифровых технологий и искусственного интеллекта.
В основе философии Xprompt — стремление привнести инновации искусственного интеллекта в практики маркетинга, PR, SMM и внутренних коммуникаций российского бизнеса, пояснили в МиП.
Александр Пугачевский, креативный директор МиП:
Технологии ИИ мгновенно стали широко доступны и востребованы, однако максимальную пользу для брендов и продукта они приносят только тогда, когда используется профессионально. В этом и есть миссия Xprompt: способствовать тому, чтобы высококачественные креативные решения и технологии ИИ усилили коммуникационные и рекламные стратегии наших клиентов.