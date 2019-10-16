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16.10.2019 в 11:55

Минздрав зафиксировал увеличение продолжительности жизни россиян

Средний показатель достиг 73,6 года благодаря борьбе с болезнями и алкоголем

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depositphotos

В Минздраве заявили, что средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев текущего года, сообщает ТАСС.

Зарегистрировано увеличение продолжительности жизни в среднем — на 0,7 года по сравнению с показателем 2018 года. У женщин средняя продолжительность жизни превысила 78,5 года. Это произошло благодаря дополнительному сохранению 34 тыс. жизней. Показатель общей смертности на 1 тыс. человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года.

В Минздраве уточнили, что за восемь месяцев текущего года продолжилось снижение показателей младенческой смертности. Сократилась также смертность от туберкулеза, в очередной раз достигнув абсолютного национального исторического минимума — 5,1 на 100 тыс. населения.

Ранее в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщалось, что сокращение смертности от разных причин составило в 2003−2018 годы 39% у мужчин и 36% у женщин. Смертность от алкогольных отравлений в 2003−2017 годах упала более чем на 70%, алкогольных психозов — на 80%, алкогольных заболеваний печени — более чем на 20%. В результате этих мер вкупе с общим улучшением качества жизни средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла в 2018 году в РФ исторического максимума: почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин.

Минздрав
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