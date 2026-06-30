Минздрав предложил ужесточить регулирование рекламы и маркировки «вредной еды»

Минздрав подготовил проект комплекса мер по борьбе с ожирением у взрослых, который предполагается начать реализовывать с четвертого квартала 2027 года. Документ предусматривает новые ограничения для рекламы «вредной еды» — продуктов с высоким содержанием сахара и фастфуда. Об этом сообщает Shopper’s.

Министерство предлагает запретить рекламу такой продукции на телевидении, в интернете и медиа с 7:00 до 22:00. Также планируется запретить упоминания о безвредности подобных продуктов и использование в рекламе образов людей, животных и персонажей мультипликации.

Еще одной инициативой станет обязательное введение маркировки «светофор», которая появилась в России по инициативе Роспотребнадзора в 2018 году, но наносится добровольно.

Кроме того, Минздрав предлагает расширить применение акцизов на сахаросодержащие напитки и проработать повышенные пошлины для продуктов с критическим содержанием трансжиров.

Всего проект включает 34 меры по профилактике и лечению ожирения, развитию здорового образа жизни и повышению доступности медицинской помощи.

Представители пищевой отрасли, опрошенные изданием, раскритиковали часть инициатив, заявив о рисках для производителей и необходимости дополнительной проработки предлагаемых ограничений.

Ранее сообщалось, что прибыль трех крупнейших фастфуд-сетей России — Rostic’s, «Вкусно — и точка», «Бургер Кинг» — снизилась на 15−61% по итогам 2025 года.