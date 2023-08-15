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15.08.2023 в 14:37

Минцифры предлагает отказаться от принципа сетевой нейтральности

В таком случае крупным интернет-компаниям придётся оплачивать расходы на строительство и обслуживание сетей связи

Минцифры предлагает отказаться от принципа сетевой нейтральности в РФ и ввести плату за использование инфраструктуры связи для крупнейших интернет-компаний, сообщается на сайте ведомства. Инициатива включена в проект стратегии развития отрасли связи Российской Федерации на период до 2035 года.

Таким образом, предлагается ввести минимальный тариф, который будут взимать операторы связи за пропуск трафика от крупнейших интернет-компаний «в рамках заключённых прямых договоров».

В документе указано, что принцип сетевой нейтральности появился на заре появления сети Интернет, и сейчас неактуален, поскольку в России сформировался зрелый рынок интернет-сервисов и их поставщиков, чья капитализация и объём бизнеса стали сопоставимыми или даже превысили эти показатели у операторов связи.

Также авторы инициативы отмечают, что рост потребления «тяжелого» трафика, в частности, просмотра видео в сети, приводит к деградации качества услуг связи для всех пользователей, поскольку операторы просто не успевают расширять пропускную способность своих сетей.

Минцифры также указывает, что оплата расходов на строительство и поддержку сетей связи интернет-компаниями — мировой тренд.

«Во многих странах, в частности, в республике Корея, Индии и странах ЕС, на законодательном уровне крупные интернет-компании обязаны заключать с операторами связи на разумных основаниях соглашения о платежах за использование инфраструктуры и вносить тем самым вклад в эксплуатацию и развитие национальной телекоммуникационной инфраструктуры», — написано в законопроекте.

Интернет Связь минцифры принципа сетевой нейтральности
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