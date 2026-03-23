Бизнес просит смягчить законопроект о поддержке «Почты России»

Представители бизнеса через организацию «Опора России» обратились к властям с просьбой смягчить законопроект о поддержке «Почты России». Документ предполагает ужесточение требований к частным операторам доставки, включая увеличение минимального размера собственных средств до 1 млрд руб. и рост стоимости лицензий до 5−100 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По оценкам предпринимателей, такие меры могут вытеснить с рынка небольшие компании и усилить давление на отрасль. Их число и так сокращается: сейчас в России зарегистрированы 288 действующих лицензий на оказание услуг почтовой связи, а в апреле 2025 года их было 813.

Дополнительные расходы маркетплейсов в случае принятия инициативы могут превысить 90 млрд руб. в год. В «Опоре России» считают предложенные нормы избыточными и не учитывающими региональную специфику логистики.

Участники рынка, опрошенные изданием, также предупреждают о риске снижения конкуренции. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) отмечают, что текущая редакция законопроекта может привести к перераспределению потоков в пользу отдельных игроков и частичной монополизации сегмента.

В «Опоре России» подчеркивают, что финансовые трудности «Почты России» носят системный характер и не связаны напрямую с конкуренцией.

Сейчас регуляторная нагрузка на «Почту России» «слишком высокая», и это ей мешает конкурировать на рынке услуг, отмечает собеседник «Ъ», знакомый с ходом разработки инициативы. По его словам, инициатива направлена в первую очередь на встраивание госкомпании в конкурентную среду. Отказаться от поддержки «Почты России» власти не могут, поскольку это критически важная инфраструктура связи.

Президент Ассоциации поддержки и развития интернет-торговли (АПРИТ) Андрей Пасынков утверждает, что укрепить позиции «Почты России» можно не только за счет пошлин для других участников рынка. Альтернативой эксперт назвал внедрение госкомпании в службу доставки товаров самих маркетплейсов. При этом стоимость услуг по логистике товаров может быть выделена отдельно.

Ранее АКИТ попросила председателя правительства Михаила Мишустина пересмотреть законопроект о реформе почтовой отрасли. О том, что власти обсуждают введение сбора с логистических операторов, сообщалось в конце февраля. Тогда отмечалось, что операторы также должны будут выплачивать 3% от доходов за межрегиональную доставку посылок в специальный фонд. Средства пойдут на ремонт и модернизацию отделений «Почты России» в сельской местности и труднодоступных районах.