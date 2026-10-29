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29.10.2026 в 14:50

Минцифры планирует ввести обязательную регистрацию IMEI для ввезенных «серых» смартфонов

Устройства, не прошедшие регистрацию в течение двух недель, могут отключить от сетей связи

Минцифры готовит требование об обязательной регистрации IMEI для смартфонов, ввезенных в Россию без таможенного оформления. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением инициативы.

Зарегистрировать устройство нужно будет в течение двух недель через «Госуслуги». Если владелец откажется от регистрации, смартфон перестанет обслуживаться в сетях связи. В Минцифры уточнили, что мера затронет тех, кто самостоятельно ввез телефон из-за рубежа, а также покупателей контрафактных аппаратов.

Устройства, которые работали в российских сетях до апреля 2027 года, продолжат обслуживаться без регистрации независимо от способа ввоза. При этом в ведомстве подчеркнули, что проект пока обсуждается в аппарате правительства, поэтому его положения могут измениться.

Для легальных розничных продавцов нововведение не должно повлечь изменений: сведения об официально ввезенной технике будут попадать в базу автоматически.

По оценкам участников рынка, на фоне новых требований с рынка могут уйти до 70% продавцов, работающих с серым импортом. Цены на отдельные модели смартфонов могут вырасти до 40% относительно самых дешевых предложений.

Ранее Минцифры предложило регистрировать устройства для умного дома и бизнеса. Сведения о СИМ-картах, встроенных в устройства межмашинного взаимодействия, предложено вносить в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Если в устройстве используется eSIM, то в ЕСИА потребуется указывать его уникальный идентификационный номер IMEI.

IMEI минцифры
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