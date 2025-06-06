Минприроды в разы увеличит экосбор на товары

Минприроды предложило значительное увеличение экологического сбора на товары. За различные виды упаковок сбор вырастет более, чем в четыре раза, в зависимости от их типа, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Так, за одежду и текстильные изделия он вырастет до 89,2 тыс. руб. за тонну (увеличение в 4,5 раза), за батареи и аккумуляторы — до 169,8 тыс. руб. (увеличение в 3−3,5 раза), за оборудование и инструменты ручные — 82 тыс. руб. (рост в 2,5 раза); различные пластмассовые изделия — 23,8 тыс. руб. (в четыре раза).

Представитель Минприроды сообщил изданию, что в данный момент работает над корректированием ставок экосбора, чтобы они были экономически обоснованными.

По словам собеседника издания, ведомство полагает, что бизнес обязан платить экологический сбор за неутилизированные материалы или самостоятельно утилизировать отходы через специальных переработчиков из реестра Росприроднадзора.

Участники рынка предупреждают, что любая налоговая нагрузка всегда закладывается в итоговую стоимость конечной продукции. Увеличение ставок экосбора приведет к росту цен на внутреннем рынке и негативно отразится на покупательной способности граждан.

Ранее сообщалось, что ведомство планирует к 2030 году прекратить выпуск саше и пластиковых лотков.