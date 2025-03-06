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06.03.2025 в 06:50

Минкульт подпишет соглашения о совместном кинопроизводстве с семью странами

Это разнообразит контент и поможет бороться с пиратством

Минкульт готовит соглашения о совместном кинопроизводстве с семью странами — Бразилией, Вьетнамом, Кубой, Мексикой, Турцией, ЮАР и Сербией, сообщают «Известия».

В министерстве рассказали, что РФ активно развивает сотрудничество в сфере кинематографии с разными странами. Сейчас в разработке находятся соглашения о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства, которые послужат дополнительным импульсом к развитию копродукции с этими странами.

На отечественном рынке уже есть совместные проекты. Например, «Национальная Медиа Группа» объявила о совместном продакшене с Китаем, в результате которого на российские экраны уже вышел художественный фильм «Красный шелк».

Кроме того, на рынке представлены фильмы «Балканский ветер» и «Отель «Белград» в совместном производстве России и Сербии. Недавно вышла и турецкая адаптация российской комедии «Холоп. Великолепный век».

Эксперты отмечают, что совместные фильмы объединяют разные культурные традиции и стили повествования, что делает кинорынок более разнообразным и интересным как для отечественного, так и для международного зрителя. Также новые соглашения помогут решить вопрос с пиратством на рынке.

В первом полугодии прошлого года сборы российского кино за рубежом составили $14,2 млн против $8,5 млн за аналогичный период 2023 года. Таким образом, показатель в первом полугодии год к году вырос на 67%. Ключевым рынком для экспорта стал Китай, а большую часть доходов принесла анимация.

Минкультуры
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