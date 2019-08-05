Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против России

Американский президент Дональд Трамп подписал указ с перечнем санкций, которые введут в отношении России из-за «дела Скрипалей». Ограничения вступят в силу 19 августа 2019 года и будут действовать минимум год. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

В документе сказано, что необходимо противодействовать выдаче займов стране и оказанию финансовой или технической помощи со стороны международных финучреждений. Такие препятствия США могут создать с помощью своих представителей в МВФ, Всемирном банке, Европейском банке реконструкции и развития и других организациях. Также американские банки не смогут кредитовать правительство той страны, против которой вводятся санкции.

Исключительными случаями являются займы на приобретение продовольствия или сельскохозяйственных товаров. В остальных случаях Москве будет отказано в финансовой или технической помощи со стороны международных финансовых учреждений.

Санкции вступят в силу 19 августа 2019 года и будут действовать минимум год. Госдеп США отменит их, если Россия докажет, что отказалась от использования химоружия, и выплатит компенсацию жертвам нападения в Солсбери.



Эксперты, опрошенные РБК назвали эти ограничения символическими. Трамп мог бы понизить статус дипломатических отношений, запретить экспорт товаров в Россию, запретить ее импорт или закрыть небо для принадлежащих государству авиакомпаний, считают они.