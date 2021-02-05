Минэкономразвития ожидает восстановления доходов россиян к концу года

Министерство экономического развития ожидает, что доходы россиян будут восстанавливаться в третьем-четвертом кварталах 2021 года. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, стимулированию экономики будет способствовать снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Глава ведомства отмечает положительную динамику: в последние месяцы наблюдается рост спроса, а значит и рост доходов.

Вместе с этим Решетников заявил, что в целом увеличивать финансирование плана восстановления российской экономики не планируется, однако допустил принятие точечных решений по этому вопросу. Уже предусмотренные планом средства и так пойдут на соцподдержку россиян.

Согласно опросу портала Superjob.ru больше половины (59%) россиян в предстоящем году ожидают повышения зарплаты. Чаще об увеличении зарплаты говорят респонденты с доходом от 30 до 50 тыс. руб. в месяц. При этом по итогам 2020 года число безработных в РФ выросло почти на 1 млн человек по сравнению с прошлым годом и составило 4,4 млн человек.

