Телеканал «Мир» запускает интеллектуальную викторину «Миллион за 5 минут»

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18 августа 2023 года в 18:50 на телеканале «Мир» стартует новое шоу «Миллион за 5 минут». Воспользуемся поводом, чтобы узнать, какой вы миллионер и ждёт ли вас победа в интеллектуальной телевикторине. Sostav подготовил тест с вопросами, на которые отвечают игроки. Пройдите его и проверьте свои силы.

Чтобы выиграть один миллион рублей за пять минут, — а именно столько длится игра — нужно успеть правильно и быстро ответить на 40 и более вопросов. За заветную сумму соревнуются два участника. В финал выходит игрок, давший больше правильных ответов. Именно у него будет шанс забрать круглую сумму. А ещё по 10 тыс. руб. можно заработать за 10-й, 20-й и 30-й правильные ответы.

София Иванова, заместитель генерального продюсера МТРК «Мир»: «Миллион за 5 минут» — это новый оригинальный формат телеканала «Мир». Мне кажется, очень важно, что в нашей телевикторине не бывает отрицательных эмоций: никто не уходит равнодушным и разочарованным. Кроме того, всегда интересно проверить себя на прочность. Два игрока одновременно и помогают друг другу, и вступают в схватку за звание победителя, ведь в финал выходит лишь один. Кто лучше продемонстрирует свои знания, мастерство и сможет выиграть — становится известно только в самом конце.

Что в итоге принесёт игроку удачу — эрудиция, мгновенная реакция или хорошая интуиция? У каждого свой путь к заветному миллиону.