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01.11.2024 в 11:00

Млечный Путь остаётся за Mars

Производитель напитков Milk Wave’s получил отказ в регистрации бренда

Компания «Гифт» не смогла закрепить за собой права на торговую марку напитков Milk Wave’s. Ранее Роспатент отказал в регистрации марки из-за сходства с брендом шоколадных батончиков Milky Way, подконтрольным американской компании Mars. Суд по интеллектуальным правам подтвердил решение ведомства. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Гифт» подал иск об оспаривании решения Роспатента в Суд по интеллектуальным правам в конце октября. Теперь компания и продавцы напитка Milk Wave’s могут столкнуться с исками от Mars, который получил право требовать компенсацию.

Компания «Гифт» была зарегистрирована в Пензе в 2006 году. Занимается дистрибуцией алкогольных и безалкогольных напитков, в числе которых водка «Углевка» и «Родник», энергетики Pulse Up. Выручка фирмы в 2023 году выросла в годовом выражении на 31,3%, до 40,9 млрд руб., а чистая прибыль сократилась на 33,4%, до 218,3 млн руб.

Зарегистрировать бренд Milk Wave’s компания пытается с 2022 года. В настоящее время под ним продаются напитки в алюминиевых банках по 0,25 л, на выбор представлено шесть разных вкусов. По словам экспертов, «Гифт» может попытаться оспорить решение суда в кассационной инстанции.

Mars Суд Торговая марка
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