Михаил Перловский, Movie Communication Group: как прокачать навыки сторителлинга

Реклама всё чаще превращается или хотя бы мимикрирует под branded content. Навык создания историй, которые держат внимание зрителя не в формате «топ 20-ки и 10-ки» становится всё более актуальным. Режиссёр и креативный директор AnyBodyHome! (входит в Коммуникационная группа MOVIE ) Михаил Перловский рассказал Sostav про курсы для кинематографистов, которые помогут повысить навыки тех, кто работает в рекламной индустрии.

Storytellers club

Это мастерская Лилии Ким, единственного русскоязычного сценариста, входящего в Гильдию сценаристов США.

Я проходил очный курс Лилии Ким в 2019 году. Занятия очень насыщенные, но после курса остаются классные раздаточные материалы, к которым я не раз возвращался.

Главная ценность курса — научно-популярные объяснения процессов, которые происходят во время придумывания и рассказывания историй. Это помогает отрефлексировать многие вещи, которые раньше казались не поддающимися оценке. Структура курса отлично ложится на эти объяснения, много примеров и быстрых заданий.

Сейчас курс проводится онлайн и есть возможность делать домашние задания в более спокойном режиме.

Что вам расскажут?

Рождение истории с точки зрения нейрофизиологии — никогда не поздно узнать, как обмануть свой мозг ради хорошего дела.

Сторителлинг здесь преподаётся как главный и единственный способ коммуникации с миром, и это делает курс универсальным — собираетесь вы написать полный метр или выдумать причину опоздания на работу.

Много времени отводится на понимание арки героя. Создание персонажей, сконструированных из личных слабостей и сильных сторон автора — одно из самых удачных упражнений курса.

Понимание поворотных точек сюжета на основе своего опыта — тоже интересная тема.

Квесты героев (женских и мужских) позволяют впоследствии собирать скелет истории с пониманием, как цели персонажа сочетаются с выбранным сюжетом. Отдельные занятия (а сейчас и целые курсы) про то, как сторителлинг работает у блогеров. Курс «ДНК истории» чрезвычайно насыщенный: часть материала сложно осмыслить сразу, но к нему есть возможность возвращаться, так как онлайн-занятия доступны в течение года.

Курс предназачен для всех, кто хочет внедрять сторителлинг в свои рабочие задачи. Здесь много полезного контента, который помогает иначе взглянуть на рутинные и традиционные задачи рекламы.

Формат: онлайн, иногда бывают очные сессии

Бесплатные занятия: есть. В YouTube можно найти вводные лекции Лилии Ким про сторителлинг.

«Сценарная мастерская Александра Молчанова»

Я проходил онлайн-курс в мастерской в 2018 году. Для меня главным достоинством курса стали жёсткие дедлайны по сдаче, навык отключать редактора, а также поиск своей ежедневной «нормы»: кто-то пишет в день пять страниц, а кто-то — не больше одной.

Курс построен так, чтобы снимать внутренние барьеры, мешающие созданию историй в большой форме — сценария, романа и т. д. Барьеры у каждого свои, но, надо признать, система работает, и почти все уходят с готовым драфтом в руках (качество не оцениваю).

Мой совет: перед курсом заранее продумать сюжет и систему персонажей (лучше поправить в процессе) — на это даётся не так много времени, чтобы сделать это полноценно и осмысленно.

Что вам расскажут?

Главное, что происходит в мастерской — практические занятия. Теоретическая часть полностью подчинена логике создания контента, будь это сценарий полного метра, сериала или роман.

Каждый курс разбит на простые упражнения, которые незаметно подводят к тому, что вы уже пишете текст. Курсы очень разные: от сценария короткого метра до сценария веб-сериала, их объединяет жёсткая структура, ориентированная на результат — готовый контент.

Вы получите множество ссылок и источников для самостоятельного изучения. По моим сведениям, около 70% обучающихся выходят после курса с готовой работой в руках. Здесь в хорошем смысле очень много зависит от вас — насколько вы готовы работать над своими текстами в течение трёх месяцев.

Важно понимать, что в мастерской не научат, как писать тексты, здесь не будет заданий, посвящённых стилям письма, тонкостям создания диалогов. Но здесь всё будет направлено на то, чтобы вы поняли, что писать. А также — каким образом не пинать себя за лень, а организовать рабочее время, как начать писать и снимать зажимы.

Этот курс подойдёт тем, кто долго живёт с идеей сценария, книги, текста, но «пока что-то не идёт». Для тех, кто точно знает, что и как писать, но хочет это сделать в ограниченный срок, с чёткими дедлайнами в дружелюбной атмосфере. (Знаю, что есть выосоклассные сценаристы, проходящие курсы для себя, но не афиширующие это).

Для многих креаторов написать длинный формат — от одной минуты — сложная задача. Здесь станет понятно, как к ней подступиться.

Формат: онлайн.

Бесплатные занятия: есть. Например, 7-го марта стартовал (и уже закончился) курс «Технология бестселлера». Но выпуски ещё доступны на YouTube. 30 мая начинается бесплатный курс «Сценарий за неделю».

«Сценарная мастерская Александра Гоноровского»

Мастерская Александра Гоноровского — студия сценариста и писателя, лауреата российских и международных фестивалей.

Я пока не учился в мастерской Гоноровского, но среди знакомых многие её прошли, и было бы упущением о ней не рассказать, так как формат студии отличается от других. Все сходятся на том, что здесь подход более индивидуально составленный, чем в других мастерских.

Что вам расскажут?

Это мастерская длинного формата. Обучение делится на ступени и длится от 4 и до 7 месяцев.

Принцип отличается от других мастерских тем, что работа строится исходя из внутренних задач студента. На занятиях вы сформулируете для себя желаемый результат курса — рассказ, киноновелла или идеи для сценария (для первой ступени) — и будете работать под руководством мастера в выбранном направлении.

Никакой теории, вы будете писать и разбирать, писать и разбирать не только свои работы, но и работы остальных студентов.

Отличие от других курсов — встречи происходят офлайн, обсуждение работ производится всеми студентами, что рождает особую атмосферу взаимодействия и погружения в среду.

Этот формат наиболее похож на долговременное менторство и напоминает литературные семинары (например те, которые вели Евгений Рейн или Борис Стругацкий), когда среда со студентами разного уровня подготовки является ключевым фактором обучения.

Здесь учат делать авторское кино (в хорошем смысле) — когда автор работает над «своими» темами, поэтому курс подойдёт тем, кто ищет свой путь в кино. Также для тех, кому важна поддержка — разобраться в своём становлении как автора.

Как полученные знания помогут в рекламе? Рынок меняется. Понимать себя и уметь ставить перед собой творческие задачи — означает понимать и других людей. А другие люди — это та самая target audience из брифа.

Формат: офлайн.

Бесплатные занятия: отсутствуют. Но есть много полезных размышлений в статьях на сайте.