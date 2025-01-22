Михаил Ильичев уходит с должности гендиректора «Звука»

Новым гендиректором музыкального сервиса «Звук» станет Артем Лебедев, исполняющий обязанности директора по продукту. Михаил Ильичев переходит в совет директоров. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Ильичев в обращении к сотрудникам заявил, что исполняющим обязанности гендиректора станет Артем Лебедев, а сам он сосредоточится на долгосрочном развитии компании в роли члена совета директоров.

«Будем внимательно отслеживать ключевые тренды, готовиться к вызовам и укреплять позиции "Звука" на рынке», — заявил он. В «Звуке» подтвердили изданию смену гендиректора.

Участники рынка полагают, что происходящие изменения — логичные передвижения по карьерной лестнице. По их словам, на новой должности Ильичев займется консолидацией структуры компании, а Лебедев продолжит отвечать за стратегию развития и технические нововведения «Звука».

Артем Лебедев присоединился к команде «Звука» в мае 2024 года. До этого он семь лет занимался развитием онлайн-кинотеатра IVI: отвечал за продукт, дизайн, бренд, привлечение аудитории, оптимизацию организационных процессов и формирование новых направлений.

Ильичев с 2014 и до 2017 года являлся гендиректором сервиса Zvooq, вновь возглавил компанию после ребрендинга («СберЗвук») в 2020 году.