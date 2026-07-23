Михаил Гущин, «Яндекс UrbanAds»: Как расти, когда рынок штормит

Сегодня в гостях у Sostav коммерческий директор «Яндекс UrbanAds» Михаил Гущин.

Что внутри:

Состояние и перспективы e-com и ретейл-медиа. Как сохранять темпы в период турбулентности и что происходит с качеством рекламного инвентаря на фоне медиаинфляции. Мировые тенденции из мира e-com и потенциал роста отечественного рынка электронной коммерции. Как «Яндекс UrbanAds» повышает прозрачность ретейл-медиа и зачем платформе офлайн-инвентарь. Реклама на планшетах в такси — рабочий формат или эксперимент? Как делать рекламу органичной и при этом измеримой. А еще — каким будет «Яндекс UrbanAds» через три года.

Смотрите интервью на удобных вам платформах:

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Таймкоды:

00:00 — Начало

01:00 — Блиц

04:22 — Итоги года «Яндекс UrbanAds»

07:55 — Драйверы роста доходов от рекламы «Яндекса»

09:25 — Как сохранять темпы роста в период турбулентности

10:41 — О качестве рекламного инвентаря и медиаинфляции

13:42 — Потенциал роста e-com

16:35 — Релевантные для России мировые тенденции e-com

20:05 — О повышении прозрачности ретейл-медиа и офлайн-инвентаре

22:28 — Реклама на планшетах в такси новый формат

27:37 — Топ ярких кейсов по версии Михаила Гущина

29:55 — Как делать рекламу органичной и измеримой

31:21 — Прогноз развития «Яндекс UrbanAds» на ближайший год и три года