Михаил Арустамов стал совладельцем «Столичных аптек»

Михаил Арустамов стал совладельцем аптечной сети «Столичные аптеки». Ей принадлежат около 70 торговых точек в Москве. По данным выписки торгового реестра Кипра, в конце 2024 года бизнесмен получил 50% в компании Huduma Limited — структуре, которая выступает собственником единственного акционера «Столичных аптек» — ООО «Спин групп». Об этом сообщает РБК.

Второй совладелец «Столичных аптек» — белизская Crosscooper Holdings Inc. — сохранила свою долю в 50%, приобретенную еще в 2017 году.

Продавцом доли Арустамову выступила зарегистрированная на Сейшелах компания Doreno Limited, чьи конечные бенефициары не раскрываются. Из документов реестра следует, что бизнесмен указал контактный адрес в Женеве, где ранее приобрел недвижимость за 3,8 млн швейцарских франков.

Сеть «Столичные аптеки» была создана в 2005 году на базе государственных аптек Москвы и вошла в программу приватизации в 2016 году. Тогда сеть насчитывала более 180 объектов и была продана структуре Павла Тё за 5,67 млрд руб. Спустя год она перешла в собственность «Спин групп», и с тех пор состав владельцев не менялся. На конец 2024 года выручка компании составила 3,5 млрд руб., а чистая прибыль — 1,4 млрд руб.

Ранее Михаил Арустамов занимал пост первого вице-президента «Транснефти» и входил в советы директоров ряда крупных инжиниринговых и нефтяных предприятий. В последние годы он сосредоточился на девелоперских и коммерческих проектах, став совладельцем премиальных торговых комплексов в центре Москвы.