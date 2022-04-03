Евгения Прохорова, Progression: почему на Likee, Nutson и Yappy стоит обратить внимание

Большинство рекламодателей в качестве альтернативных платформ для коммуникации с аудиторией рекомендуют привычные площадки «ВКонтакте», «Яндекс.Дзен» и Telegram. Заместитель медиадиректора агентства Progression Евгения Прохорова рассказала Sostav, почему не стоит ограничиваться этим списком.

Сегодня из тени своих запрещённых конкурентов выходят малоизвестные, но очень перспективные площадки: Likee, Nutson и Yappy.

Likee

Likee — не такая уж и новая платформа: приложение стало доступным почти в то же время, что и TikTok, а их принципы работы во многом схожи. Обе площадки предназначены для создания и загрузки уникальных коротких видео с использованием более 1 тыс. эффектов, масок и дополнительных элементов. Это позволяет брендам в креативном, игровом формате взаимодействовать с аудиторией.

Существенная разница площадок — в возрасте пользователей. Несмотря на то что приложение Likee сделано для пользователей старше 16 лет, долгое время оно было известно как «TikTok для маленьких».

Если бренду необходимо выстроить коммуникацию исключительно с поколением Z, эта платформа идеально подойдёт для выполнения задачи. Ядро аудитории Likee — пользователи в возрасте до 18 лет. Конечно, там есть аудитория и постарше, но её доля не превышает 30% от total-ёмкости.

Рекламные форматы площадки:

баннеры, в которые можно добавить ссылку на целевую страницу;

брендированные стикеры, линзы, эффекты AR и VR;

хэштег-челлендж, при котором могут задействоваться брендированные стикеры и эффекты;

интеграция в контент инфлюенсеров.

На наш взгляд, приложение достойно внимания брендов и позволит выделиться среди заклаттеренной коммуникации конкурентов.

Nutson

Ещё одним «новичком» можно назвать приложение Nutson, которое пока мало знакомо российской аудитории. Однако, после блокировки конкурента TikTok, оно уже на пятой строчке в российском чарте приложений: ежемесячные темпы роста количества установок достигают 200%.

Nutson принципиально отличается по формату взаимодействия с аудиторией. Основное отличие от TikTok в том, что пользователи за участие в челленджах зарабатывают деньги. Ключевой критерий — не количество подписчиков, а успешность выполнения задания.

Классический челлендж на платформе подкрепляется дополнительной мотивацией в виде материального вознаграждения для зарегистрированных пользователей:

Шаг 1. Брендом формируется задание по созданию UGC-контента с конкретными условиями — это может быть как обязательное брендирование, так и поза/стиль, фото/объём хештегов. Всё зависит от креативности рекламодателя и задач бренда.

Но увлекаться не стоит: UGC-механики, по-прежнему, являются сложными для большинства пользователей. Желательно сделать его таким, чтобы контент стал вирусным. Меньше брендинга, больше интерактива и пользы для участников.

Шаг 2. Задание публикуется на платформе.

Шаг 3. Определяется и размещается стоимость вознаграждения за один UGC, чтобы оценить отклик и количество заинтересованных пользователей.

Шаг 4. Аудитория приложения получает уведомление о новом задании и может принять или отклонить его.

Шаг 5. Победителем считается тот участник, чей контент оценили больше всего пользователей (лайки, комментарии). Наградой может стать как денежное вознаграждение, так и персональная «минута славы» (например, совместный прямой эфир с топ-блогером).

Так в режиме реального времени генерируется качественный брендированный контент и выстраиваются органические охваты. Важно отметить, что платформа берёт комиссию в размере 20% от стоимости каждого UGC.

Учитывая, что большинство механик на вовлечение пользователей требуют постинга UGC-контента, в Nutson можно самим влиять на его количество, качество и бюджеты кампаний.

В Nutson уже завели аккаунты такие селебрити, как Моргенштерн, Клава Кока, Карина Кросс и Киря Колесников.

Yappy

Последний кандидат — Yappy, на наш взгляд, самый «сырой» из перечисленных, хотя и имеет неплохой потенциал (за последние две недели аудитория соцсети выросла на треть). По сути, это тот же аналог TikTok: сервис ориентирован на съёмку и публикацию вертикальных видео. Внутри приложения находится полноценный видеоредактор, который позволяет накладывать на ролики различные эффекты.

Неоднозначность связана не только с негативным инфополем после конференции с президентом России Владимиром Путиным, где актриса Анна Хилькевич навязчиво рекламировала приложение.

Проведя мониторинг и аналитику комментариев пользователей, мы сделали вывод, что для быстрой загрузки контента требуются существенные доработки механизма поиска, алгоритма рекомендаций и создания аккаунта.

Пока же приложение Yappy довольно часто выдает ошибку. Ожидается, что внесённые изменения позволят удержать новых пользователей, а алгоритмы начнут подстраиваться под их интересы. А пока можно провести test&learn кампании на двух других платформах.

Нет сомнений, что в скором времени нас ожидает появление новых площадок. Одни будут напоминать уже привычные приложения, другие — предлагать качественно новый функционал и форматы взаимодействия с целевой аудиторией.