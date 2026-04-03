03.04.2026 в 11:53

Microsoft вложит $10 млрд в Японию для развития облачной и ИИ-инфраструктуры

Компания также намерена обучить более 1 млн специалистов к 2030 году

Microsoft анонсировала пакет инвестиций в Японию объемом $10 млрд на период 2026−2029 годов. Средства будут направлены на развитие облачной и ИИ-инфраструктуры в Стране восходящего солнца, а также на подготовку специалистов.

Американская IT-компания создает стратегические партнерства с японскими Sakura Internet и SoftBank, которые обеспечат поставки графических процессоров и других вычислительных ресурсов. Акции Sakura Internet выросли на 19,6% по итогам торгов в Токио, а бумаги SoftBank — на 1,3%.

Microsoft планирует участвовать в государственно-частных проектах в сфере кибербезопасности, усиливая защиту информационных систем в Японии. Кроме того, компания намерена обучить в стране более 1 млн инженеров, разработчиков и специалистов к 2030 году.

План инвестиций был объявлен по итогам визита президента Microsoft Брэда Смита в Японию. По его словам, корпорация как долгосрочный партнер Японии готова взять на себя ответственность и поддержать дальнейший рост японской экономики.

Ранее, в 2024 году, Microsoft объявляла о намерении инвестировать в Японию $2,9 млрд за два года.

