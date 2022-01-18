Microsoft купит Activision Blizzard за $69 млрд

Microsoft объявила о покупке разработчика игр Activision Blizzard по цене $95 за акцию, общая сумма составила $68,7 млрд — это самое крупное приобретение в истории IT-компании, сообщает Financial Times. Сделка завершится в 2023 финансовом году после одобрения регуляторами, и Microsoft станет третьей игровой компанией в мире по выручке после Tencent и Sony, рассказали в компании.

Microsoft получит франшизы Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush, а также права на киберспортивные мероприятия в рамках профессиональной лиги Major League Gaming. Бобби Котик продолжит исполнять обязанности генерального директора Activision Blizzard, после закрытия сделки бизнес Activision Blizzard будет подчиняться генеральному директору Microsoft Gaming Филу Спенсеру.

Игры Activision Blizzard появятся в библиотеке игр для Xbox Game Pass (принадлежит Microsoft), которая недавно достигла 25 млн подписчиков. Благодаря 400 млн активных игроков Activision Blizzard и франшизам стоимостью $3 млрд Game Pass станет «одной из самых разнообразных и привлекательных» бибилиотек в игровой индустрии, считают в Microsoft. В компании заверили, что игры Activision Blizzard останутся доступны и на других платформах.

После объявления сделки акции Activision Blizzard выросли на премаркете на 37% и достигли почти $90 за штуку.

В 2021 году разработчик игр оказался в центре скандала. Власти штата Калифорния, США, подали в суд на Activision Blizzard из-за многочисленных жалоб сотрудниц о домогательствах, за ними последовали акции протеста у офисов компании. Президент Activision Blizzard Джей Аллен Брэк покинул пост после двух лет работы. Всего компания уволила более 30 человек и привлекла к дисциплинарной ответственности более 40 сотрудников.