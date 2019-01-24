Metro меняет концепцию торговых центров в России

Падение выручки от продаж и стагнация покупательского трафика вынудили немецкую розничную сеть Metro Cash & Carry, специализирующуюся в основном на мелкооптовой торговле, заняться реконцепцией своих магазинов. Впервые за почти 20 лет работы в РФ ритейлер обновит более 70% гипермаркетов, сообщает «Коммерсант».

Смысл реконцепции — создание двух новых для сети форматов. Первый сегмент — это универсальный магазин, где будет представлена розничная торговля как для частных покупателей, так и для предпринимателей, развивающих заведения общепита и небольшие торговые точки. Второй формат — это торговое пространство для трейдеров, занимающихся оптовыми поставками.

«Компания проводит переоборудование торговых центров, которое позволит сделать пространство удобным с точки зрения оптовых продаж продуктов питания для профессиональных клиентов. Это одна из целого ряда мер в рамках стратегии наряду с изменениями ценовой политики, развития доставки и совершенствования сервисов для профессионального сегмента клиентов», — комментируют в пресс-службе сети.

Затраты на реконцепцию в компании не раскрывают. По подсчетам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, на обновление каждого магазина потребуется от €1 млн до €3 млн в зависимости от формата. Таким образом, минимальные затраты могут превысить €67 млн.

По словам Бурмистрова, Metro надо было давно обновить свои магазины в России, а он не делал этого с 2000 года, когда вышел на локальный рынок. Metro сталкивается с падением продаж в течение последних двух лет, в прошлом году его продажи упали на 8% в рублях. Ранее компания принимала более консервативные решения, например, развитие франчайзинговой сети «магазинов у дома» «Фасоль» в качестве поддержки и формирования устойчивого канала сбыта в своих гипермаркетах. Программа действует успешно, но этого оказалось недостаточно, полагает эксперт. Кроме того, обновить свои гипермаркеты и развивать новые форматы Metro вынуждает и конкуренция на рынке розничной торговли.