METRO формирует стандарт упаковки готовой к выкладке (SRP) для собственных торговых марок

По итогам аудита, проведенного с декабря 2025 по февраль 2026 года в двух торговых центрах сети, MЕTRO подготовила шесть базовых требований к упаковке собственных торговых марок (СТМ). Стандарт планируется к масштабированию на бренды METRO Chef, Fine Life, RIOBA и ARO. Аудит по заказу ретейлера провела компания Группа компаний «Гофромир». Результатами команда проекта поделилась с Sostav.

MЕTRO — международная оптовая компания, специализирующаяся на поставках для профессиональных клиентов, прежде всего сегмента HoReCa (отели, рестораны, кейтеринг) и независимой розницы. Группа работает более чем в 30 странах и развивает как классический оптовый формат, так и доставку для бизнеса. Выручка в России в 2025 году превысила 2,6 млрд руб.

Для собственных торговых марок MЕTRO упаковка решает сразу три задачи: хранение, логистику и выкладку на полке. Отсутствие согласованности этих функций — важная проблема СТМ в оптово-розничных процессах, где скорость внутренних процессов напрямую влияет на прибыльность. Именно эта зона стала предметом аудита.

Что показал аудит

Методология аудита включала визуальный осмотр торговых залов и складских помещений, опрос сотрудников подразделений и фотофиксацию на двух торговых центрах сети. По данным «Гофромира», ключевые проблемы сконцентрировались на трех участках товародвижения: приемка, складская обработка и выкладка.

Короба разных поставщиков СТМ не подчинены единому стандарту. Часть упаковки не имеет отрывной перфорации — сотруднику приходится вскрывать короб ножом, что замедляет выкладку и повышает риск повредить товар. Там, где перфорация формально предусмотрена, она нередко расположена не с той стороны короба или плохо отрывается. Размеры упаковки не всегда соответствуют параметрам полочного пространства, из-за чего часть товара выкладывается поштучно вручную.

После сортировочного центра товар поступает на сборных паллетах со смешанной укладкой коробов. Это усложняет контроль весовой нагрузки и устойчивости транспортного пакета: легкие и хрупкие короба, оказавшиеся внизу, деформируются под более тяжелыми. Маркировка, нанесенная только на одну сторону, сминается или оказывается недоступна для сканирования — сотруднику приходится двигать короб или часть паллеты, чтобы считать штрих-код. Это замедляет приемку, сортировку и отгрузку.

В сумме разрозненность упаковочных решений превращается в источник постоянных микропотерь — в каждой отдельной операции они невелики, но в масштабе сети накапливаются в значимое время и ресурс.

Шесть требований к упаковке СТМ

По итогам аудита сформулированы базовые требования к упаковке, готовой к выкладке (Shelf-Ready Packaging, SRP).

короб открывается без ножа;

перфорация удобна и соответствует сценарию выкладки;

ключевая маркировка считывается с разных сторон короба;

размеры упаковки соответствуют реальным параметрам полочного пространства;

короб удобен не только для транспортировки, но и для выкладки;

упаковка поддерживает единый визуальный стандарт СТМ на полке.

Принцип стандарта — не разработка еще одного типа короба, а единый системный подход, на который можно перевести всех поставщиков СТМ. После пилотного тестирования с несколькими партнерами успешные решения предполагается масштабировать на всю линейку.

Пилотные позиции

В работу взяты два пилотных SKU (товарные позиции). Первый — короб для попкорна Fine Life. Исходная упаковка на 10 единиц продукции выполнена как самосборная конструкция типа FEFCO 0470 (международный классификатор конструкций гофротары) с перфорационным окном. Аудит выявил, что некачественная перфорация приводила к разрыву верхнего лайнера, на части коробов фиксировались дефекты склейки, а сборка требовала избыточного времени.

В новой конструкции изменена форма перфорационного окна, линейная перфорация заменена на зип-перфорацию, переработан замок крышки. Дополнительно подготовлены альтернативные варианты: от быстрой сборки без клея и скотча до решения из двух элементов — дна и съемной крышки — с более презентабельным окном и повышенной прочностью. Для магазинов малого формата «Фасоль» предложен вариант в одну лицевую сторону, чтобы упаковка не перекрывала обзор на соседние продукты и лучше работала в плотной выкладке.

Второй пилот — короб для влажных салфеток ARO. Здесь обнаружена иная проблема: один и тот же короб, по данным аудита, использовался для пачек на 20 и на 75 салфеток. Для меньшей упаковки внутри оставалось около 3 сантиметров незаполненного пространства над двумя слоями продукта, а пачки укладывались так, что существующая перфорация не работала на выкладку — в торговой точке сотрудники фактически вырезали дополнительное окно ножом вручную. Короб при этом был без печати, маркировка — минимальной.

Для этой позиции разработана новая конструкция под 36 пачек с оптимизированными внешними размерами под стеллаж шириной 1 320 миллиметра: по 5 коробов в ширину, по 2 в глубину, с возможностью дополнительного слоя по высоте. В обновленной версии устранен лишний внутренний объем, добавлена корректная перфорация, габариты адаптированы под реальные размеры стеллажей, предусмотрена возможность брендирования.

Ожидаемые эффекты

По оценке участников проекта, переход на предложенный стандарт должен сократить время выкладки за счет отказа от ручного вскрытия, снизить количество дополнительных операций и сделать работу с упаковкой более предсказуемой на всех этапах — от приемки до полки. Конкретные метрики эффекта будут зафиксированы по итогам пилотного тестирования.

Анастасия Даниелян, менеджер по развитию предложения СТМ MЕTRO: В ходе аудита стало особенно заметно, что для сети нашего масштаба упаковка влияет не только на внешний вид полки, но и на скорость внутренних процессов. Многие вещи, которые на уровне торгового центра решались вручную — дорез коробов, поиск маркировки, пересыпание товара из одного короба в другой — указывали на необходимость более системного подхода. Проект помог перевести разговор об упаковке из плоскости частных доработок в плоскость стандарта, который можно масштабировать на разные категории СТМ.