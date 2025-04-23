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18+
23.04.2025 в 17:11

Method Media реализовала интеграцию эфирного ТВ и диджитал без активного участия зрителей

В основе подхода — использование технологии Stable ID и данных IPTV и OTT-платформ

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Method Media совместно с Media Direction Group завершила проект по интеграции рекламы на традиционном эфирном телевидении с цифровыми каналами. Компания обеспечила автоматический перенос зрителей эфирной ТВ-рекламы в диджитал-среду без дополнительных действий со стороны аудитории. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Method Media.

Ранее связь между эфирным ТВ и диджитал была ограничена необходимостью активных действий зрителей, таких как сканирование QR-кодов или нажатие «красной кнопки» (HbbTV). Такие подходы сокращали эффективность рекламных кампаний и затрудняли точное отслеживание конверсий.

Новый подход, разработанный Method Media вместе с партнерами, основан на использовании технологии Stable ID и данных IPTV и OTT-платформ. Компания разместила рекламу бренда соусов в национальном телевизионном эфире, а затем сопоставила эфирные споты с информацией о телесмотрении, полученной при помощи поставщика больших данных от IPTV и OTT-приставок. Это позволило сформировать точные аудиторные сегменты для запуска автоматизированного медийного и видеоретаргетинга через программатик-платформу.

Method Media также внедрила сегментацию аудитории по числу контактов с рекламой, достигая оптимального уровня частоты показов, необходимого для эффективного запоминания рекламного сообщения. После этого аудитория получала персонализированный ретаргетинг в программатик-системах и на сайтах-партнерах.

В результате была выстроена полноценная бесшовная коммуникационная цепочка от просмотра эфирной ТВ-рекламы до диджитал-конверсий, повысив точность отслеживания результатов и эффективность инвестиций в рекламу.

Method Media
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