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30.10.2026 в 15:20

Meta* обязали раскрыть французским СМИ данные о выплатах за контент

Компании не удалось оспорить требование французского регулятора

Апелляционный суд Парижа отклонил жалобы Meta (*признана экстремистской и запрещена в РФ) на временные меры французского антимонопольного ведомства. Компания должна продолжить переговоры с издателями о выплатах за использование журналистских материалов и предоставить им информацию о доходах своих социальных сетей и распространении защищенного контента, сообщает Reuters.

В июле 2026 года французское ведомство обязало Meta* вести переговоры с двумя объединениями — Alliance de la presse d'information générale (APIG) и Société des droits voisins de la presse (DVP). Они обвинили компанию в непрозрачном расчете выплат за использование материалов СМИ и отказе предоставлять данные, необходимые для оценки предложенных сумм.

Регулятор счел, что действия Meta* могут указывать на злоупотребление доминирующим положением. Помимо раскрытия информации, компанию обязали не ухудшать отображение материалов прессы на своих платформах.

Прежние соглашения Meta* с французскими издательскими объединениями истекли в конце 2024-го и начале 2025 года. С тех пор СМИ не получали от компании выплат за использование своих материалов.

В Meta* заявили, что разочарованы решением суда, но продолжат выполнять временные предписания и вести переговоры с издателями.

Ранее сообщалось, что Google договорилась с 400 изданиями об оплате контента для ИИ.

Юлия Топольская
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