Meta* и YouTube выплатят $6 млн за вред психике подростков

Суд обязал компании Meta (* признана экстремисткой и запрещена в РФ) и Google выплатить $6 млн по делу о зависимости от социальных сетей. Истцом выступила 20-летняя девушка, заявившая, что в детстве стала зависимой от онлайн-платформ и столкнулась с серьезными психологическими проблемами, сообщает Variety.

Решение было вынесено жюри присяжных, состоявшим из 12 человек. Они пришли к выводу, что продукты компаний разработаны таким образом, что могут оказать негативное влияние на психическое состояние пользователей. В итоге истице присудили $3 млн в качестве компенсации. Cтолько же компании заплатят в виде штрафных выплат. Основную часть суммы должна покрыть Meta* (70%), тогда как доля Google составит 30%.

История истицы началась в раннем возрасте: она зарегистрировалась в Instagram (**соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ) и YouTube (принадлежит Google) еще в начальной школе и вскоре стала проводить там почти все свое время. По ее словам, это привело к отказу от других занятий и развитию тревожности, депрессии и искаженного восприятия.

В ходе слушаний выступали представители компаний, включая генерального директора Meta* Марка Цукерберга и главу Instagram** Адама Моссери. Они защищали свои продукты, утверждая, что стремятся соблюдать баланс между безопасностью пользователей и свободой самовыражения, а также не признают сам факт «зависимости» от соцсетей как однозначное явление. Тем не менее, адвокаты истца настаивали, что такие функции, как бесконечная прокрутка, специально разработаны для удержания внимания и увеличения времени использования.

Компания Meta уже заявила о намерении оспорить решение суда, подчеркнув, что проблема психического здоровья подростков многогранна и не может быть сведена к влиянию отдельных приложений.

Буквально за день до этого суд присяжных в штате Нью-Мексико обязал Meta* выплатить $375 млн по делу о защите детей. Компанию признали виновной в том, что она вводила в заблуждение относительно безопасности своих платформ для несовершеннолетних пользователей.