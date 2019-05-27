Вадим Мельников возглавил digital направление NMi Group

Вадим Мельников, об уходе которого из OMD OM Group стало известно ранее, займет позицию Chief Digital Officer в NMi Group. До перехода в коммуникационную группу он возглавлял агентство OMD Resolution и был управляющим партнёром группы по digital. До этого Мельников отвечал за развитие Digital BBDO в качестве соуправляющего директора. Его преемником в OMD OM Group стал Антон Ефимов.

Карьера Мельникова на рекламном рынке началась в 2001 году. Он занимался интернет-рекламой в агентстве «Максима», региональной телерекламой в «Media Arts Регион», в 2004 году перешел в «Иммедиа Холдинг», где отвечал за медиапланирование и digital. В 2006−2010 годах работал директором по digital в Code of Trade. В 2010-м на базе Code Of Trade и креативного интернет-агентства BBDO Interactive было создано Digital BBDO (в прошлом месяце переименовано в Media Direction Digital), где Мельников стал соуправляющим директором. В 2012 году перешел в OMD OM Group, где руководил агентством OMD Digital, которое в 2013 году превратилось в OMD Resolution. Вадим Мельников — неизменный участник digital-конференции IZMENI SOZNANIE, входивший в том числе в ее контентный комитет.

NMi Group была создана в октябре 2018 года и объединила рекламные активы группы компаний МИХАЙЛОВ И ПАРТНЁРЫ стратегические коммуникации. Холдинг возглавила Юлия Орлова из агентства Ad O’clock, входящего в Dentsu Aegis Network, первым заместителем гендиректора стала Вероника Северная из MultiTec. Две недели назад стало известно о назначении Дмитрия Ульяшенко директором по развитию бизнеса NMi Group. Ранее он занимал аналогичную должность в Publicis Media Russia.

Вадим Мельников, Chief Digital Officer NMi Group Рад оказаться в профессиональной и амбициозной команде NMi. Для меня основной целью на новой позиции является создание лучшего российского digital агентства, конкурентного сетевикам, в более далёкой перспективе — просто лучшего, безотносительно.