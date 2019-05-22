Антон Ефимов возглавит digital экспертизу OMD OM Group

Руководство OMD OM Group объявило о назначении Антона Ефимова Digital Директором группы. Топ-менеджер будет управлять цифровой экспертизой всей OMD OM Group. Сейчас Ефимов возглавляет подразделение OMD FUSE, которое занимается реализацией нестандартных проектов.

Антон Ефимов занимается рекламным бизнесом уже более 20 лет. Программист по образованию, он начал карьеру в 1997 году в группе ADV и по окончании института уже возглавлял подразделение, курировавшее развитие интернета в группе компаний. В 2006-м занял пост генерального директора агентства MediaNet, осуществлявшего централизованную закупку рекламы в интернете для всех агентств холдинга GroupM. В 2009 году Антон стал лауреатом премии «Медиа Менеджер» и присоединился к команде OMD OM Group в качестве управляющего директора юнита OMD FUSE.