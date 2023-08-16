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18+
16.08.2023 в 14:03

«МегаФон» продал 5% доли в онлайн-кинотеатре Start

Оператор сотовой связи не занимается операционной деятельностью онлайн-кинотеатра, пояснили в компании

«МегаФон» снизил участие в онлайн-кинотеатре Start (головная структура «Диджитал Медиа Холдинг») с 50% до 45%. Долю в 5% оператор продал основателям компании, указано в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Операционным управлением Start мы никогда не занимались, это для нас непрофильный бизнес», — сказали РБК в пресс-службе оператора. В Start подтвердили этот факт. Условия сделки в компании не раскрыли.

В выписке из ЕГРЮЛ указано, что изменение активов произошло ещё 19 апреля 2023 года. За неделю до этого, 12 апреля, на «МегаФон» были наложены санкции со стороны США. Однако в Start утверждают, что сделка не связана с внешними событиями.

Руководитель информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что снижение доли «МегаФона» в Start можно объяснить желанием онлайн-кинотеатра иметь большую автономию от оператора и более гибкое управление.

Оператор «МегаФон» выкупил 33,8% в ООО «Диджитал медиа холдинг» в 2020 году. В ближайшие три года он был намерен инвестировать в онлайн-кинотеатр 5 млрд руб. для увеличения объёмов оригинального контента и развития смежных направлений бизнеса.

Объединив «МегаФон ТВ», маркетплейс и Start создал моноподписку с эксклюзивным контентом. Стоимость сделки не раскрывается. Источник на рынке онлайн-кинотеатров оценил стоимость Start в сумму от 6 млрд до 8 млрд рублей, то есть 33,8% могли обойтись оператору в 2−2,7 млрд рублей.

Позже сотовый оператор нарастил долю до 50%.

Мегафон Start онлайн-кинотеатр
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