30.03.2026 в 17:50

«МегаФон» предоставил абонентам интернет на скорости 5G

Технология доступна для всех абонентов оператора

1

Российский мобильный оператор «МегаФон» открыл клиентам доступ к сети 5G. Активировать услугу можно в личном кабинете или на сайте, она будет доступна на современных моделях смартфонов. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе оператора.

Технологию 5G можно протестировать в саду «Эрмитаж» и близлежащих территориях в пределах Садового кольца в Москве, на Невском проспекте в Санкт‑Петербурге, а также в центре Новосибирска, включая площадь Ленина, Первомайский сквер, Центральный парк, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, и Академгородке.

За пределами этих зон «МегаФон» предоставляет абонентам решение, которое увеличивает скорость интернета до 60% и обеспечивает более стабильное соединение.

Функция рассчитана на наиболее активных потребителей онлайн-контента. Если услуги будут недоступны, пользователи «5G режима» получат компенсацию стоимости мобильного интернета.

В феврале сообщалось, что «МегаФон» показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета в России.

Мегафон 5G
