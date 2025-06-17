«МегаФон» и Yota получили еще семь рекламных наград за проекты в соцсетях

«МегаФон» взял два золота на премиях от ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). Команду наградили в номинациях «Лучший SMM-видеоконтент» и «Лучшее корпоративное медиа» за ведение соцсетей бренда. Об этом Sostav рассказала команда «МегаФона».

Yota получила пять наград на Silver Mercury. Ее бренд-медиа Й ЖУРНАЛ наградили тремя бронзами — за лучший B2C- и UGC-контент в соцсетях. Еще одну бронзу за лучшее креативное решение взял проект-коллаборация Yota вместе с Sintezia — панк-брендом одежды и обуви.

Также проект получил спец-приз за лего-кроссовки, созданные с ресайкл-дизайнером Canyaon.

Уже несколько лет команды стабильно берут десятки наград за проекты в соцсетях и спецпроекты в диджитал. Среди премий, в которых «МегаФон» и Yota заняли призовые места, — Red Apple, Silver Mercury, «Проксима», Tagline, Mixx Russia, Perspectum и другие.

О том, зачем подобные проекты нужны рынку и аудитории, рассказала Никитина Полина, менеджер по диджитал-коммуникациям Yota.

Никитина Полина, менеджер по диджитал-коммуникациям Yota: Если вы общались с подростками (а это сейчас наша ключевая ЦА), то знаете — чем больше навязываешь себя, тем менее интересным для тинейджера становишься. Точно по такому же принципу работает подход Yota к проектам: мы не забиваем упоминаниями бренда все каналы нашей ЦА, но точечно напоминаем о себе через коллаборации и спецпроекты с их инфлюенсерами. Это позволяет нам пробивать баннерную слепоту молодежи и быть с ними реально на одной волне.

О важности диверсификации контента для разных сегментов аудитории в соцсетях, рассказал Максим Кириченко, руководитель SMM-проектов МегаФона и Yota.

Максим Кириченко, руководитель SMM-проектов «МегаФона» и Yota: Обычный человек не думает о своем мобильном операторе, хотя это услуга, с которой он взаимодействует ежедневно. Поэтому выстроить комьюнити и заинтересовать большое количество пользователей контентом о телекоме и связи очень сложно, но именно так можно показать человеческое лицо технологичного бренда. По этой причине в своей работе мы постоянно стараемся переизобрести себя, чтобы не просто отстроиться от конкурентов, но и дать аудитории реально интересный контент, а еще доказать, что SMM в телекоме может быть живым, вовлекающим и по-настоящему полезным. Для этого мы сфокусировались на разных аудиториях в разных соцсетях и делаем контент интересным для каждой из них. Благодаря такой диверсификации мы получаем отличные результаты по виральности и высокие цифры вовлеченности, опережая конкурентов, а часто и не только их, по всем значимым метрикам и показателям. Рад, что эксперты рынка тоже по достоинству оценили наши подходы. Это мотивирует меняться и двигаться дальше не меньше, чем признание коллег и руководства.

Почему мобильным операторам важно развивать соцсети и выстраивать эмоциональную связь с аудиторией, поделилась Азарян Нарине, директор по диджитал-коммуникациям и спецпроектам «МегаФона» и Yota.