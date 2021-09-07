«МегаФон» анонсировал рекламную кампанию с участниками Dream Team House

«МегаФон» начинает промоутировать новый тариф совместно с блогерами-участниками Dream Team House (DTH), среди которых Даня Милохин, Аня Покров, Артур Бабич и другие. Оператор заключил соглашение о сотрудничестве сроком на три месяца с условием пролонгации с рекламным агентством WildJam, которое выступает продюсером блогеров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора по digital-коммуникациям и специальным проектам «МегаФона» Илью Александрова.

По условиям соглашения, блогеры DTH встретятся в онлайн-формате с 50 пользователями нового тарифа и подпишутся на аккаунты победителей конкурса, который проведут среди абонентов. У WildJam нет обязательства по привлечению определенного числа абонентов, но он должен обеспечить определенный охват аудитории в интернете. На аккаунт Милохина в соцсети TikTok подписаны 14,8 млн пользователей, у Покров — 13,4 млн подписчиков, у Бабича — 11,5 млн.

Контракт подразумевает выплату владельцам DTH фиксированного вознаграждения. Его размер не раскрывают. Основатель и гендиректор Hype Agency оценил затраты «МегаФона» на продвижение тарифа и гонорар блогерам в 30−40 млн руб. Гендиректор лицензионного агентства Megalicense Захар Назаренко полагает, что стоимость контракта может составить от 20 млн до 30 млн руб.

У «МегаФона» уже есть опыт создания тарифов в партнерстве с блогерами. В июне 2020 года оператор запустил спецтариф с Wylsacom (Валентином Петуховым). В компании довольны сотрудничеством, кейс окупился в несколько раз. Аудитория блогеров более активная, увлеченная, больше потребляет интернета, пояснили в пресс-службе оператора.

По мнению экспертов, инфлюенсеры как медиаформат давно доказали свою эффективность и в России, и в мире. Так, директор по стратегии брендингового агентства Depot Фархад Кучкаров называет хорошими примерами рекламных интеграций блогеров с брендами сотрудничество «Альфа-банка» с Моргенштерном, Насти Ивлеевой с брендами Barbie и «Твое», а также кейс Дани Милохина со «Сбером». Прогнозируемая конверсия участников DTH в пользователей тарифом «МегаФона», по его мнению, может составлять около 15%.