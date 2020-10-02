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18+
02.10.2020 в 11:55

«МегаФон» объединил всю Россию в 11-часовом онлайн-рейве

В последний день лета «МегаФон» провел онлайн-трансляцию из 11 часовых поясов России «МегаФон Рейв 2020»

За время пандемии и изоляции онлайн-трансляции концертов стали спасением и для брендов, и для активной интернет-аудитории, но формат быстро приелся и наскучил — музыкальных трансляций стало слишком много. Однако этот инструмент оставался единственной альтернативой ивентам и действенным способом привлечь внимание зрителя. Как выделиться на фоне огромного количества трансляций и предложить пользователям новый нетривиальный формат онлайн-активности, рассказала команда МегаФон.

Задачи и ЦА

Задачи проекта:

  1. поддержка коммуникации про самый быстрый мобильный интернет «МегаФона», интеграция продукта;
  2. повышение лояльности аудитории к бренду;
  3. повышение охвата продвигаемых каналов (соцсети «МегаФона», сервиса «МегаФон ТВ»);

Целевая аудитория — молодые активные люди 20−35 лет, которые много работают и учатся, активно пользуются интернетом, любят музыку, новые открытия и впечатления.

Идея

Во время организации онлайн-мероприятий брендами ориентиром часто служит столичная аудитория и та, что попадает в аналогичный столичному часовой пояс. Другим регионам приходится смотреть трансляции в неудобное время либо в записи, от чего иногда сложно прочувствовать атмосферу.

«МегаФон» — всероссийский бренд, поэтому компании было важно подчеркнуть, что самый быстрый мобильный интернет одинаково хорошо работает и на Камчатке, и в Калининграде.

Решение

11 часовых поясов, 11 городов, 11 диджеев, 11 закатов и 11 часов музыки — именно так «МегаФон» предложил проводить лето на #самомбыстром. Мы собрали талантливых музыкантов — по одному представителю из каждого часового пояса России. Каждый из них сыграл часовой DJ-сет на закате в своем городе.

Для трансляции «МегаФон» выбрал популярных в своих регионах диджеев. Необычный новый проект привлек музыкантов и получилась ситуация win-win: «МегаФон» рассказывал о новых диджеях в своих аккаунтах в соцсетях, диджеи рассказывали о «МегаФоне» на своих страницах, тем самым повышая лояльность к бренду среди своих поклонников.

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Предактивация

Чтобы акцентировать внимание на масштабе и разнообразности музыкальных стилей регионов России, «МегаФон» попросил пользователей за неделю до рейва рассказать, с какими звуками у пользователей ассоциируется родной город. После сбора звуков был создан уникальный трек со звуками городов «МегаФон Рейв — от Камчатки до Калининграда». Получился уникальный краудсорсинг-трек с участием всей России.

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Проект поддержали Instagram-блогеры из сферы музыки и искусства.

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лицо позерское - лицо скучающее 😬 хотя в ближайшие выхи скучать не придётся, кажется: - завтра у меня сеты с питерской бандой сначала - потом с Кариной Игоревной в Noor - потом Энкор в субботу Вишенка на торте - Мегафон Рейв 2020 (правда там я в роли зрителя 😅) 31го августа, который начнётся на Камчатке в 19:30 по местному времени и каждый час будет менять локацию с лучшими диджиками в каждом городе: Южно-Сахалинск, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и тд. В тотале 11 часов 🤟🏽В стори кидаю линк на событие, присоединяйтесь

A post shared by VYACHESLAV GLUSHKOV (@slavagee) on

Несколько инфлюенсеров сделали видео по мотивам актуального в TikTok челленджа с переодеванием. Блогеры в повседневной или домашней одежде преображались в стильных клабберов и рассказывали про мероприятие бренда.

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Никогда бы не подумала, что буду записывать тик-ток, но ради этого...💔 Не могла же я пропустить самую диджейскую движуху этого лета💃🏽 11 музыкантов. 11 городов. 11 часовых поясов. 11 закатов и 11 часов музыки. МегаФон устраивает онлайн-рэйв в прямом эфире, чтоб вы тусанули, как следует! 💚💚💜💚💚💜💚💚💜 31 августа в 19:30 старт на Камчатке, а уже через час, вы окажитесь в другом городе! И так до самого Калининграда! Переходи в мероприятие МегаФон Рейв, (ссылка в сторис), следи за анонсами! Помимо этого участвуйте в конкурсе и получайте призы, ну и будь на #самомбыстром! Огромное спасибо за съёмку @nikitoka 🙏🏽

A post shared by Anastasia Karutskaya (@holymollyyyy) on

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Давайте красиво проводим это лето! 31-го Августа в 11 городах, в 11 часовых поясах, 11 диджеев со всей страны онлайн будут раскачивать нас от Камчатки до Калининграда! 31го Августа, когда время на Камчатке пробьёт 19:30 - начнутся наши 11 часов нескончаемой музыки, которые объединят нас в один большой рейв! Переходи в мероприятие МегаФон Рейв 2020, следи за анонсами особенно у меня в сторис, участвуй в конкурсе и провожай лето на #самомбыстром @megafon

A post shared by Kirill Cherkasov (@cherkasovpage) on

Вовлечение пользователей

Во время трансляции нам было важно вовлечь аудиторию, поэтому каждый час при помощи комментариев пользователи могли запускать специальные активности — согреть диджеев, признаться в любви или просто написать свое имя в комментария, в зависимости от этого менялось визуальное оформление эфира. Таким образом мы получили более 1,5 тыс. комментариев и смогли удержать внимание на протяжении всех 11 часов.

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Результаты

Суммарный охват трансляции рейва в группах «МегаФона» («ВКонтакте», Facebook, YouTube) и МегаФон ТВ — 1 731 136. Общий охват анонсирования — 3 329 875. Охват на страницах диджеев — 18 530.

Главное — проект понравился аудитории, ведь по результатам опроса среди посмотревших рейв лояльность к бренду выросла почти в два раза.

Екатерина Гончарова, руководитель по интернет-маркетингу «МегаФона»:

В этом году в силу известных обстоятельств все активации брендов преимущественно смещаются в онлайн, и это диктует свои правила — конкуренция выше, внимание аудитории падает. Важно постоянно придумывать что-то новое, удивлять, не теряя при этом продукт и бренд.

Этим проектом у нас получилось добиться поставленных перед собой целей, а главное — повысить лояльность аудитории, ведь в нашей категории это один из ключевых показателей. Поэтому нам важно, оставаясь на ключевой для нас территории «Музыка», сделать что-то действительно запоминающееся и в контексте происходящих событий.

Состав творческой группы:

Екатерина Гончарова — руководители по интернет-маркетингу «МегаФона»
Анастасия Бородина — менеджер по интернет-маркетингу «МегаФона»
Дарья Кошелева — руководитель проектной группы
Никита Леднев — арт-директор
Арюна Иванова — аккаунт-менеджер
Анна Селезнева — менеджер проекта
Оксана Балакина — менеджер проекта
Анна Сапарова — ивент-менеджер
Артем Куликов — технический менеджер
Светлана Варзунова — арт-менеджер
Константин Довжик — видеографика
Максим Бодров — видеорежиссер
Артур Вахитов — видеоинженер

Мегафон
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