«МегаФон» объединил всю Россию в 11-часовом онлайн-рейве

лицо позерское - лицо скучающее 😬 хотя в ближайшие выхи скучать не придётся, кажется: - завтра у меня сеты с питерской бандой сначала - потом с Кариной Игоревной в Noor - потом Энкор в субботу Вишенка на торте - Мегафон Рейв 2020 (правда там я в роли зрителя 😅) 31го августа, который начнётся на Камчатке в 19:30 по местному времени и каждый час будет менять локацию с лучшими диджиками в каждом городе: Южно-Сахалинск, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и тд. В тотале 11 часов 🤟🏽В стори кидаю линк на событие, присоединяйтесь