«МегаФон» объединил всю Россию в 11-часовом онлайн-рейве

За время пандемии и изоляции онлайн-трансляции концертов стали спасением и для брендов, и для активной интернет-аудитории, но формат быстро приелся и наскучил — музыкальных трансляций стало слишком много. Однако этот инструмент оставался единственной альтернативой ивентам и действенным способом привлечь внимание зрителя. Как выделиться на фоне огромного количества трансляций и предложить пользователям новый нетривиальный формат онлайн-активности, рассказала команда МегаФон.

Задачи и ЦА

Задачи проекта:

поддержка коммуникации про самый быстрый мобильный интернет «МегаФона», интеграция продукта; повышение лояльности аудитории к бренду; повышение охвата продвигаемых каналов (соцсети «МегаФона», сервиса «МегаФон ТВ»);

Целевая аудитория — молодые активные люди 20−35 лет, которые много работают и учатся, активно пользуются интернетом, любят музыку, новые открытия и впечатления.

Идея

Во время организации онлайн-мероприятий брендами ориентиром часто служит столичная аудитория и та, что попадает в аналогичный столичному часовой пояс. Другим регионам приходится смотреть трансляции в неудобное время либо в записи, от чего иногда сложно прочувствовать атмосферу.

«МегаФон» — всероссийский бренд, поэтому компании было важно подчеркнуть, что самый быстрый мобильный интернет одинаково хорошо работает и на Камчатке, и в Калининграде.

Решение

11 часовых поясов, 11 городов, 11 диджеев, 11 закатов и 11 часов музыки — именно так «МегаФон» предложил проводить лето на #самомбыстром. Мы собрали талантливых музыкантов — по одному представителю из каждого часового пояса России. Каждый из них сыграл часовой DJ-сет на закате в своем городе.

Для трансляции «МегаФон» выбрал популярных в своих регионах диджеев. Необычный новый проект привлек музыкантов и получилась ситуация win-win: «МегаФон» рассказывал о новых диджеях в своих аккаунтах в соцсетях, диджеи рассказывали о «МегаФоне» на своих страницах, тем самым повышая лояльность к бренду среди своих поклонников.

Предактивация

Чтобы акцентировать внимание на масштабе и разнообразности музыкальных стилей регионов России, «МегаФон» попросил пользователей за неделю до рейва рассказать, с какими звуками у пользователей ассоциируется родной город. После сбора звуков был создан уникальный трек со звуками городов «МегаФон Рейв — от Камчатки до Калининграда». Получился уникальный краудсорсинг-трек с участием всей России.

Проект поддержали Instagram-блогеры из сферы музыки и искусства.

Несколько инфлюенсеров сделали видео по мотивам актуального в TikTok челленджа с переодеванием. Блогеры в повседневной или домашней одежде преображались в стильных клабберов и рассказывали про мероприятие бренда.

Вовлечение пользователей

Во время трансляции нам было важно вовлечь аудиторию, поэтому каждый час при помощи комментариев пользователи могли запускать специальные активности — согреть диджеев, признаться в любви или просто написать свое имя в комментария, в зависимости от этого менялось визуальное оформление эфира. Таким образом мы получили более 1,5 тыс. комментариев и смогли удержать внимание на протяжении всех 11 часов.

Результаты

Суммарный охват трансляции рейва в группах «МегаФона» («ВКонтакте», Facebook, YouTube) и МегаФон ТВ — 1 731 136. Общий охват анонсирования — 3 329 875. Охват на страницах диджеев — 18 530.

Главное — проект понравился аудитории, ведь по результатам опроса среди посмотревших рейв лояльность к бренду выросла почти в два раза.

Екатерина Гончарова, руководитель по интернет-маркетингу «МегаФона»: В этом году в силу известных обстоятельств все активации брендов преимущественно смещаются в онлайн, и это диктует свои правила — конкуренция выше, внимание аудитории падает. Важно постоянно придумывать что-то новое, удивлять, не теряя при этом продукт и бренд. Этим проектом у нас получилось добиться поставленных перед собой целей, а главное — повысить лояльность аудитории, ведь в нашей категории это один из ключевых показателей. Поэтому нам важно, оставаясь на ключевой для нас территории «Музыка», сделать что-то действительно запоминающееся и в контексте происходящих событий.

Состав творческой группы:

Екатерина Гончарова — руководители по интернет-маркетингу «МегаФона»

Анастасия Бородина — менеджер по интернет-маркетингу «МегаФона»

Дарья Кошелева — руководитель проектной группы

Никита Леднев — арт-директор

Арюна Иванова — аккаунт-менеджер

Анна Селезнева — менеджер проекта

Оксана Балакина — менеджер проекта

Анна Сапарова — ивент-менеджер

Артем Куликов — технический менеджер

Светлана Варзунова — арт-менеджер

Константин Довжик — видеографика

Максим Бодров — видеорежиссер

Артур Вахитов — видеоинженер