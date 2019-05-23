«Медведково – Пососи нашу лапу»: «Бургер Кинг» предложил оформить Москву в стиле «Игры Престолов»

«Бургер Кинг Россия» решил перенести шум вокруг сериала «Игра Престолов» в реальную жизнь, разработав гербы и девизы районов Москвы в стилистике сериала.

Бренд предложил Геральдическому Совету Москвы принять представленные гербы московских районов на официальном уровне. Геральдический Совет Москвы пока не отреагировал на предложение.

Примеры лозунгов от «Бургер Кинга»:

Бабушкинский район — Придем и свяжем!

Лосиноостровский — Олени здесь не ходят!

Медведково — Пососи нашу лапу!

Останкинский район — С нашей иглы не слезешь!

Аэропорт — Чего нет, того нет!

Сокол — Всегда сверху!

Арбат — Матрешки кормят!

Таганский район — Ночи полные огня!

Обручевский район — Сдавайтесь, вы обручены!

Крылатское — Начистим перышки!

Куркино — У нас есть яйца!

Строгино — Никаких пряников!

Скачать: Письмо в Геральдический совет Москвы (pdf, 411.18 kB)

Приурочена инициатива к проекту «Битва Престолов», запущенному «Бургер Кингом» совместно с Delivery Club, для продвижения доставки бургеров на дом. Бренды предлагают районам столицы соревноваться: какой район больше съест через доставку на дом — жители того района получат приз.