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23.05.2019 в 17:30

«Медведково – Пососи нашу лапу»: «Бургер Кинг» предложил оформить Москву в стиле «Игры Престолов»

Акция поддерживает коллаборацию бренда с Delivery Club

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«Бургер Кинг Россия» решил перенести шум вокруг сериала «Игра Престолов» в реальную жизнь, разработав гербы и девизы районов Москвы в стилистике сериала.

Бренд предложил Геральдическому Совету Москвы принять представленные гербы московских районов на официальном уровне. Геральдический Совет Москвы пока не отреагировал на предложение.

Примеры лозунгов от «Бургер Кинга»:

  • Бабушкинский район — Придем и свяжем!
  • Лосиноостровский — Олени здесь не ходят!
  • Медведково — Пососи нашу лапу!
  • Останкинский район — С нашей иглы не слезешь!
  • Аэропорт — Чего нет, того нет!
  • Сокол — Всегда сверху!
  • Арбат — Матрешки кормят!
  • Таганский район — Ночи полные огня!
  • Обручевский район — Сдавайтесь, вы обручены!
  • Крылатское — Начистим перышки!
  • Куркино — У нас есть яйца!
  • Строгино — Никаких пряников!

Скачать: Письмо в Геральдический совет Москвы (pdf, 411.18 kB)

Приурочена инициатива к проекту «Битва Престолов», запущенному «Бургер Кингом» совместно с Delivery Club, для продвижения доставки бургеров на дом. Бренды предлагают районам столицы соревноваться: какой район больше съест через доставку на дом — жители того района получат приз.

Burger King Delivery Club
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