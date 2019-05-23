«Медведково – Пососи нашу лапу»: «Бургер Кинг» предложил оформить Москву в стиле «Игры Престолов»

«Бургер Кинг Россия» решил перенести шум вокруг сериала «Игра Престолов» в реальную жизнь, разработав гербы и девизы районов Москвы в стилистике сериала.
Бренд предложил Геральдическому Совету Москвы принять представленные гербы московских районов на официальном уровне. Геральдический Совет Москвы пока не отреагировал на предложение.
Примеры лозунгов от «Бургер Кинга»:
- Бабушкинский район — Придем и свяжем!
- Лосиноостровский — Олени здесь не ходят!
- Медведково — Пососи нашу лапу!
- Останкинский район — С нашей иглы не слезешь!
- Аэропорт — Чего нет, того нет!
- Сокол — Всегда сверху!
- Арбат — Матрешки кормят!
- Таганский район — Ночи полные огня!
- Обручевский район — Сдавайтесь, вы обручены!
- Крылатское — Начистим перышки!
- Куркино — У нас есть яйца!
- Строгино — Никаких пряников!
Скачать: Письмо в Геральдический совет Москвы (pdf, 411.18 kB)
Приурочена инициатива к проекту «Битва Престолов», запущенному «Бургер Кингом» совместно с Delivery Club, для продвижения доставки бургеров на дом. Бренды предлагают районам столицы соревноваться: какой район больше съест через доставку на дом — жители того района получат приз.