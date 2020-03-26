Трансляцию обращения Путина по коронавирусу в Москве и области посмотрели почти 2,4 млн человек

Обращение президента Владимира Путина к россиянам в связи с распространением нового типа коронавируа на ТВ смотрели почти 2,4 млн москвичей и жителей Подмосковья старше четырех лет. Об этом говорится в сообщении исследовательской компании Mediascope, поступившем в распоряжение Sostav.

Аудитория — среднее количество человек, смотревших телепрограмму — составила 2 млн 387 тыс. человек, что на 40,7% больше, чем среднее значение в аналогичном временном слоте в обычный день.

По данным Mediascope, программу смотрели около 16% от всей аудитории Москвы и Подмосковья.

В генеральную совокупность «Большая Москва», измеряемую Mediascope, входит постоянное городское население Москвы, включая Новомосковский и Троицкий АО, и всех городов с численностью 100 тыс. и более человек, расположенных в пределах «бетонного» кольца — Балашиха, Долгопрудный, Домодедово, Жуковский, Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Ногинск, Одинцово, Подольск, Пушкино, Раменское, Реутов, Химки, Щелково, Электросталь.

Наибольшее количество людей посмотрели трансляцию по «Первому каналу» — 557 тыс., «России-1» — 466,5 тыс., а также по НТВ — 433,8 тыс. человек.

Владимир Путин выступил с незапланированным обращением к гражданам России в среду, 25 марта, предложив несколько мер, которые могут помочь в борьбе с распространением вируса COVID-19. В том числе, президент объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, сообщил о переносе голосования по поправкам к Конституции, а также освободил компании, пострадавшие во время карантина, от выплаты части налогов.