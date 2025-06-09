Медиарынок просит повысить штрафы за нарушение исключительных прав

Отраслевые ассоциации из музыкальной, анимационной, кинопроизводственной и книжной сфер требуют повысить сумму взысканий за нарушение исключительных прав. Сейчас минимальный штраф составляет 10 тыс. руб., предлагается увеличить его до 50 тыс. для физлиц и до 100 тыс. руб. для юрлиц, пишет «Коммерсант».

Представители ассоциаций направили предложения к проекту ФЗ «О взыскании компенсаций за нарушение исключительных прав», в котором попросили повысить штрафы за нарушения. Там подчеркивают, что показатель не менялся почти 21 год. При этом этот порог даже ниже, чем в Казахстане: там он составляет около 60 тыс. руб. за нарушение.

«Несмотря на то что в законопроекте повышен максимальный порог компенсации (до 10 млн руб.), суды, как правило, назначают компенсации по минимальному порогу или даже ниже», — настаивают в ассоциациях.

Однако не все участники медиарынка поддерживают предложение о повышении компенсаций. «На реальных пиратов увеличение штрафов не повлияет, а ошибки или недобросовестные претензии будут существенно влиять на добросовестный бизнес», — говорит собеседник издания в одном из медиахолдингов.

С ним соглашается заместитель гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева, называя предложение ассоциаций стимулом для «патентных троллей».

Ранее сообщалось, что в 2024 году число судебных споров из-за нарушения интеллектуальных прав в России выросло на 5%. Количество разбирательств из-за нарушения авторских и смежных прав выросло более чем на 30%.