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02.03.2020 в 09:30

«Медиаполе» победил в рейтинге качества сервиса OOH среди аэропортовых операторов

Общий показатель 4,1 вывел оператора в лидеры сегмента

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Компания Медиаполе, эксклюзивный рекламный оператор аэропорта Домодедово, получила высокие баллы в ежегодном рейтинге «Качество сервиса на рынке Out-Of-Home — 2019». Общий показатель 4,1 вывел компанию в лидеры среди indoor-операторов, курирующих рекламу на территории аэропортов России, сообщили Sostav в пресс-службе компании.

Экспертами рейтинга выступили представители крупнейших медиаагентств, которые оценили работу компаний OOH-сегмента по ключевым параметрам: качество носителей, география работы, клиентский сервис и цены. Такое исследование проходит ежегодно с 2015 года. В текущем году оно было реализовано при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и ADMETRIX .

Алексей Омельченко, генеральный директор компании «Медиаполе»:

Получать высокие оценки всегда приятно. Компания существует на рынке третий год, и мы абсолютно уверены, что высокие стандарты клиентского сервиса — это ключ к успеху в нашем бизнесе. Поэтому признание наших клиентов и компаний-партнёров для нас очень важный знак, что мы движемся в правильном направлении.

Владимир Шмаленюк, Non-TV Buyingdirector MAGMA Rus, Mediaplus Group:

Мы высоко ценим наше сотрудничество с компанией «Медиаполе», причём не только клиентский сервис, который на высоте, но также их стремление к развитию, внедрению новых технологий и постоянную готовность сделать что-то новое, интересное и нестандартное. Мы рады, что высокая оценка сотрудничества с «Медиаполем» совпадает с мнением коллег по медийному бизнесу.

Ранее «Медиаполе» совместно с OMD AMS, Sony Pictures и OMD Fuse организовали инсталляцию багажа человека-паука в Домодедово. В рамках проекта на багажной ленте аэропорта «Домодедово» был размещён огромный жёлтый чемодан с личными вещами героя комикса.

Домодедово Медиаполе
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