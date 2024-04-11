MediaNation займётся программатик- и контекстной рекламой для Mascotte

Агентство диджитал-маркетинга MediaNation выиграло тендер фэшн-бренда Mascotte на размещение рекламы в интернете. Об этом Sostav сообщили в агентстве. Сумма сделки не раскрывается.

Команда агентства будет запускать рекламу мобильного приложения, медийную рекламу в программатик-платформах и контекстную рекламу.

Ключевая цель рекламных кампаний — повысить узнаваемость бренда в ключевых для компании регионах России.

Как уточнили в MediaNation, агентство уже запустило контекстную рекламу с геотаргетингом на российские города-миллионники — Москву, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск. Её задача — поддержать сезонные активности и повысить продажи.

В медийных флайтах агентство протестирует различные форматы и креативы с помощью программатик-платформ. Медийная кампания стартует в апреле в основных регионах продаж Mascotte: Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодаре. Задача тестового запуска — определить рабочие гипотезы и форматы, которые затем команда агентства сможет масштабировать на другие регионы страны.

Mascotte объявил тендер по медийной рекламе в январе, а по контекстной рекламе и рекламе мобильного приложения в конце февраля. В марте компания подвела итоги. Mascotte оценивала агентства по кейсам в схожих тематиках, позициям в рейтингах, аргументированности предложений и качеству их проработки.

В отделе маркетинга Mascotte подчеркнули, что предложение MediaNation «выделилось на фоне остальных дополнительным инструментарием, с помощью которого можно повышать эффективность ретаргетинга и комплексно улучшать бизнес-показатели в ecom. В частности, RFM-анализом и предиктивной аналитикой».

Агентство MediaNation основано в 2008 году. Оно помогает компаниям продвигать товары и услуги в интернет-среде.

В октябре 2023 года Mascotte открыла новый салон в обновлённом концепте в ТЦ «Афимолл».