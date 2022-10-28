Media Instinct Group: российский рекламный рынок вырастет на 6,3% в 2023 году

Российский рынок рекламы в 2023 году вырастет на 6,3%, прогнозируют эксперты Media Instinct Group. По их мнению, основными драйверами роста, помимо прихода новых торговых марок, станут СТМ, ребрендинг и коллаборации брендов (прогноз группы есть в распоряжении Sostav).

В группе считают, что ожидания от новых брендов на 2023 год «завышены», поэтому в первой половине года не стоит ждать значимого прироста новых марок в рекламе. Они дадут дополнительный приток не раньше второй половины 2023 года или начала 2024 года, так как выход на новый рынок требует от компаний значительных ресурсов и времени, указали в Media Instinct Group.

В сегменте СТМ также есть потенциал роста. Активное продвижение собственных торговых марок офлайн- и онлайн-ритейлерами стимулирует конкуренцию в FMCG-секторе, заставляя производителей усиливать медиаактивность. FCMG остаётся противопоставить только ещё более значимые бренды, и это запустит конкурентную борьбу в медиа, прогнозируют эксперты группы.

Развитие рынка подтолкнёт крупные компании к ребрендингу, поскольку без форсированных инвестиций бренд рискует столкнуться с серьёзной просадкой уровня знания. Кейсы с ребрендингами российских бизнесов ушедших брендов показывают «неизбежное снижение» знания и лояльности к новым торговым маркам, и без медийной поддержки это нанесёт урон продажам, говорится в прогнозе Media Instinct Group. По данным Mediascope, после ребрендинга бизнес теряет в среднем 17−25% знания и лояльности.

Вклад в стимулирование рекламных расходов внесут кобрендинговые кампании, которые позволят продвигать «замершие» марки. «"Пристёжки" к рекламе ритейлера способны решить задачи присутствия бренда в эфире, формально не нарушая политику компании на российском рынке», — отмечают в группе.

По прогнозам Media Instinct Group от 19 октября, в 2022 году падение рынка составит 27%. Объём снятия бюджетов достигнет 63%, сокращения бюджетов — 11%.

В сентябре свой прогноз, скорректированный с учётом объявленной 21 сентября частичной мобилизации, представили аналитики OMD OM Group. Эксперты считают, что российский рекламный рынок сократится на 23% по итогам 2022 года.

До этого аналитики OKKAM (бывшая dentsu Russia) предположили, что в 2022 году рекламные инвестиции снизятся на 17,8%, до 475 млрд руб.

В июне Group4Media (ранее GroupM) прогнозировала, что по итогам 2022 года объём рынка рекламы в России упадёт на 38% и не превысит 360 млрд руб.