«Родная речь»: в 2023 году объём медиарынка вырастет до 699-726 миллиардов рублей

В 2023 году объём медиарынка вырастет до 699−726 миллиардов рублей, сообщил старший вице-президент ГК «Родная Речь» Сергей Белоглазов на вебинаре «Изменение медиаландшафта». Телевидение вырастет до 203−211 млдр руб., интернет с ритейл-медиа — до 424−438 млрд руб., OHH — 53−56 млрд руб., радио — 16 млрд руб. Прежними останутся только показатели прессы: в 2023 году отметка сохранится на 5 млрд руб.

Уровень заполняемости телеэфира подошел к 90% — все места распроданы, сообщает Белоглазов. Открыты дополнительные объёмы даже на «Первом канале» и на канале «Карусель». Спрос растёт больше, чем ожидалось в начале года. При этом среднее телесмотрение уменьшается, что Мария Петрова, директор по медиаисследованиям «Родной Речи», связывает со снижением безработицы: люди меньше сидят дома и меньше смотрят ТВ. Другая причина - недостаток развлекательного контента.

Количество рекламодателей не увеличилось, отмечает Белоглазов, а вот число брендов в эфире по сравнению с 2022 годом выросло до 656 против 555. Доля ритейла несколько уменьшилась — до 20%. Продолжает расти доля финансовых структур. FMCG потихоньку восстанавливает свои позиции: вместе с фармой эти категории являются резервом для роста рекламного рынка.

В топе рекламодателей финтех, ритейл, телеком и фарма. По-прежнему остаются в первых строчках телемагазины. Однако вскоре их доля должна существенно сократиться.