MDC Partners выходит на российский рынок. Партнером холдинга станет агентство OKC.Media

Рекламный холдинг MDC Partners объявил о выходе на развивающиеся рынки. Для того, чтобы исключить риски, связанные с поглощениями, холдинг начнет с партнерской программы с местными агентствами, которые, в случае успешной работы, станут «целью для приобретения», рассказал генеральный директор MDC Partners Марк Пенн изданию Campaign.

Возглавляет программу президент MDC Global Джулия Хаммонд. По условиям соглашения партнеры делят выручку по заранее оговоренному KPI. Холдинг сможет собирать команды из разных агентств в соответствии с потребностями клиента. Конкретных сроков приобретений и поглощений Пенн не назвал, но отметил, что ожидает результатов сотрудничества через два года.

Холдинг присутствует в 23 странах, однако стремится расширить свою сеть на быстрорастущих рынках, в которых заинтересованы их глобальные клиенты, такие как Google, Diageo и Uber. Программа нацелена на создание 50 филиалов к концу 2021 года, включая Латинскую и Центральную Америку, Африку, Восточную Европу, Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион.

MDC Partners уже заключил соглашения с тремя агентствами: e-commerce агентством Brand New Galaxy, которое будет представлять интересы холдинга в Европе и Ближнем Востоке; агентством performance-маркетинга Beyond Media Global — в Северной Америке и Восточной Азии; креативным digital-агентством OKC.Media — в России.

Программа является частью плана Пенна по росту MDC. Он стал генеральным директором MDC в 2019 году после того, как его собственная маркетинговая компания Stagwell инвестировала в холдинг $100 млн. В настоящее время MDC и Stagwell ждут одобрения сделки слияния. В MDC входят такие агентства, как 72andsunny, Anomaly и Crispin Porter + Bugusky.

Агентство OKC.Media имеет представительства в Москве и Вильнюсе, занимается e-commrce, B2B, UX, веб-дизайном и разработкой стратегии. Среди своих клиентов компания указала Ariston, Candy, Gillette и Rambler.