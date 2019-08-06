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06.08.2019 в 09:45

Mc'Donalds признал, что бумажные трубочки никак не помогут экологии

Оказалось, что их нельзя переработать

The Sun

Сеть ресторанов быстрого питания Mc'Donalds вынуждена была признать, что новые бумажные трубочки, которые пришли на смену пластиковым, нельзя признать экологичными. Как сообщает издание The Sun, выяснилось, что их нельзя переработать, такие изделия подлежат лишь утилизации.

Как поясняет сам производитель фаст-фуда, бумажные трубочки получились плотнее, чем нужно, из-за чего их нельзя пускать на переработку. По словам источника издания, сеть получила очень много хвалебных отзывов за переход на бумажные трубочки, но оказалось, что это был лишь повод понравиться экологам.

Компания выпустила бумажные трубочки для ресторанов в Ирландии и Великобритании осенью 2018 года. Раньше каждый день из ресторанов сети выбрасывали 1,8 млн пластиковых трубочек. Решение о переходе на новый формат было принято под давлением европейского законодательства, которое предполагает скорый отказ от пластиковой посуды.

В России Минприроды также решило запретить продажу одноразовой посуды. О возможном запрете продажи пластиковой одноразовой посуды в марте текущего года заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев.

McDonald's Экология бумажные трубочки
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