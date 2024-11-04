McDonald's в Японии нарисовал для себя нового маскота

Японское подразделение McDonald's добавляет в свою маркетинговую стратегию элемент аниме в виде нового маскота.

Девочку, одетую в фирменные красно-желтые цвета сети, назвали Имадакедабучитабеми, что в переводе с японского означает «Только сейчас попробуй съесть двойной чизбургер», но сокращенно ее имя звучит как Дабучи. Дополнительный шарм образу маскота добавляет его спутник — милый хомяк.

С 23 октября аниме-персонаж является лицом новых бургеров McDonald's Garlic Onion Dabuchi и Spicy Dabuchi.

Сеть рассчитывает с помощью Дабучи увеличить продажи гамбургеров, еще раз доказав, что на конкурентном рынке быстрого питания Японии путь к сердцам клиентов может лежать через очаровательный аниме-талисман.

Ранее стало известно, что собственного маскота — девочку-паломницу по имени Люче представил Ватикан. По мнению Святого престола, мультяшный персонаж станет символом взаимодействия с поп-культурой и поможет привлечь молодежь к церкви.