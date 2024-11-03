У Ватикана появился свой маскот

В преддверии Юбилейного года Ватикан представил аниме-маскота по имени Люче (Luce), что в переводе с итальянского означает «свет».

Мультяшная девочка-паломница с голубыми волосами одета в желтый дождевик, символизирующий флаг Ватикана, в руках она держит посох, на ее ботинках грязь от пройденных дорог, на груди — католический крест. Блики в больших глазах Люче напоминают ракушки. Это отсылка к Раковине морского гребешка, которая является эмблемой паломников к гробу Святого Иакова и пересекающего всю Западную Европу Пути Святого Иакова. У Люче есть подружки: Фе, Синь и Скай.

Создал Люче итальянский художник Симоне Леньо, сооснователь бренда tokidoki, к Юбилейному Святому году, который празднуют в Ватикане раз в 25 лет. В этом году тема Юбилейного года — «Паломники надежды». По мнению Святого престола, Люче станет символом взаимодействия с поп-культурой и поможет привлечь молодежь к церкви.