McDonald’s сохранил статус самого дорогого ресторанного бренда в мире

Сеть быстрого питания McDonald's второй год подряд возглавила рейтинг самых дорогих ресторанных брендов мира по версии Brand Finance, сообщает «Интерфакс». Стоимость бренда за год выросла на 5% и достигла $42,6 млрд.

На втором месте остается Starbucks, чья оценка увеличилась на 4% — до $37 млрд. Третью строчку удерживает KFC с ростом на 8% — до $16,5 млрд.

В топ-5 также вошли Subway (+18%, до $9,5 млрд) и Chick-fil-A, который поднялся с восьмой позиции на пятую, благодаря самому заметному росту в рейтинге — на 44%, до $8,1 млрд.

В отчете отметили, что Taco Bell опустился с пятого на восьмое место, несмотря на стабильную оценку бренда. Остальные участники первой десятки сохранили позиции, среди них Tim Hortons, Domino's, Wendy's и Pizza Hut.

Совокупная стоимость 25 крупнейших ресторанных брендов выросла на 9% и достигла рекордных $190,1 млрд, что отражает продолжающееся восстановление и рост индустрии после предыдущих турбулентных периодов.

Ранее сообщалось, что франчайзи McDonald’s впервые за десятки лет выступили против стратегических решений сети. Владельцы точек всерьез раскритиковали обновленные правила франчайзинга и требуют права самим устанавливать цены и контролировать развитие бизнеса, аргументируя это ухудшением условий для операторов.