19.03.2026 в 17:30

McDonald’s сохранил статус самого дорогого ресторанного бренда в мире

Стоимость бренда выросла до $42,6 млрд, закрепив лидерство второй год подряд

Сеть быстрого питания McDonald's второй год подряд возглавила рейтинг самых дорогих ресторанных брендов мира по версии Brand Finance, сообщает «Интерфакс». Стоимость бренда за год выросла на 5% и достигла $42,6 млрд.

На втором месте остается Starbucks, чья оценка увеличилась на 4% — до $37 млрд. Третью строчку удерживает KFC с ростом на 8% — до $16,5 млрд.

В топ-5 также вошли Subway (+18%, до $9,5 млрд) и Chick-fil-A, который поднялся с восьмой позиции на пятую, благодаря самому заметному росту в рейтинге — на 44%, до $8,1 млрд.

В отчете отметили, что Taco Bell опустился с пятого на восьмое место, несмотря на стабильную оценку бренда. Остальные участники первой десятки сохранили позиции, среди них Tim Hortons, Domino's, Wendy's и Pizza Hut.

Совокупная стоимость 25 крупнейших ресторанных брендов выросла на 9% и достигла рекордных $190,1 млрд, что отражает продолжающееся восстановление и рост индустрии после предыдущих турбулентных периодов.

Ранее сообщалось, что франчайзи McDonald’s впервые за десятки лет выступили против стратегических решений сети. Владельцы точек всерьез раскритиковали обновленные правила франчайзинга и требуют права самим устанавливать цены и контролировать развитие бизнеса, аргументируя это ухудшением условий для операторов.

Starbucks Subway McDonald's KFC Chick-fil-A
