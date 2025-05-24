McCain превратила регенеративное земледелие в AR-игру

Крупнейший мировой производитель замороженного картофеля McCain Foods запустил первую глобальную кампанию под слоганом Taste Good. Feel Good., сделав ставку на дополненную реальность и игровой подход к образовательному контенту, пишет Marketing Dive.

Ключевым элементом стратегии стала мобильная AR-игра, в которой пользователи выращивают картофель и готовят виртуальный фри, используя принципы регенеративного земледелия.

По словам Кристин Кальвенес, директора по инновациям и маркетингу McCain, формат дополненной реальности был выбран как наиболее эффективный способ донести до широкой аудитории ценности устойчивого сельского хозяйства. Игра «Фермы будущего» позволяет сканировать QR-код и начать интерактивное «путешествие от земли до фри», изучая принципы улучшения здоровья почвы и устойчивых практик.

«Мы хотели уйти от менторского тона и предложить формат, в котором обучение происходит естественно — через игру, удовольствие и связь с любимым продуктом», — объясняет Кальвенес. С момента запуска игроки «приготовили» более 77 млн порций фри, проводя в среднем по 4,5 минуты в игре.

McCain планирует внедрить регенеративные методы на всех площадях выращивания картофеля к 2030 году. На сегодняшний день 71% фермеров, сотрудничающих с компанией, уже достигли базового уровня по внутренней шкале устойчивости бренда.

Это не первый геймифицированный проект McCain. В 2022 году бренд уже запускал опыт в Roblox, приуроченный к ограниченной серии Regen Fries — картофеля, выращенного с применением устойчивых практик. Но в этот раз акцент сделан на масштабируемость и мобильность: игра не требует установки и доступна по QR-коду с любой поверхности — от упаковки до рекламного щита.

«Мы стремимся быть там, где потребитель. Игра адаптируется под его ритм, предлагая не только развлечение, но и возможность стать частью позитивных изменений», — подытожила Кальвенес.

По мнению аналитиков, интерес к геймификации в маркетинге продолжит расти, особенно в сегментах, где брендам необходимо преодолеть информационный барьер и вовлечь аудиторию в осмысленное взаимодействие с темами ESG, устойчивости и инноваций.