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24.05.2025 в 10:32

McCain превратила регенеративное земледелие в AR-игру

Производитель замороженного картофеля обучает пользователей устойчивому фермерству через мобильный геймифицированный опыт

Крупнейший мировой производитель замороженного картофеля McCain Foods запустил первую глобальную кампанию под слоганом Taste Good. Feel Good., сделав ставку на дополненную реальность и игровой подход к образовательному контенту, пишет Marketing Dive.

Ключевым элементом стратегии стала мобильная AR-игра, в которой пользователи выращивают картофель и готовят виртуальный фри, используя принципы регенеративного земледелия.

По словам Кристин Кальвенес, директора по инновациям и маркетингу McCain, формат дополненной реальности был выбран как наиболее эффективный способ донести до широкой аудитории ценности устойчивого сельского хозяйства. Игра «Фермы будущего» позволяет сканировать QR-код и начать интерактивное «путешествие от земли до фри», изучая принципы улучшения здоровья почвы и устойчивых практик.

«Мы хотели уйти от менторского тона и предложить формат, в котором обучение происходит естественно — через игру, удовольствие и связь с любимым продуктом», — объясняет Кальвенес. С момента запуска игроки «приготовили» более 77 млн порций фри, проводя в среднем по 4,5 минуты в игре.

McCain планирует внедрить регенеративные методы на всех площадях выращивания картофеля к 2030 году. На сегодняшний день 71% фермеров, сотрудничающих с компанией, уже достигли базового уровня по внутренней шкале устойчивости бренда.

Это не первый геймифицированный проект McCain. В 2022 году бренд уже запускал опыт в Roblox, приуроченный к ограниченной серии Regen Fries — картофеля, выращенного с применением устойчивых практик. Но в этот раз акцент сделан на масштабируемость и мобильность: игра не требует установки и доступна по QR-коду с любой поверхности — от упаковки до рекламного щита.

«Мы стремимся быть там, где потребитель. Игра адаптируется под его ритм, предлагая не только развлечение, но и возможность стать частью позитивных изменений», — подытожила Кальвенес.

По мнению аналитиков, интерес к геймификации в маркетинге продолжит расти, особенно в сегментах, где брендам необходимо преодолеть информационный барьер и вовлечь аудиторию в осмысленное взаимодействие с темами ESG, устойчивости и инноваций.

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