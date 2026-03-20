Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Быть неймером

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.03.2026 в 16:34

Российские компании и ИП получили доступ к автоматизации бизнеса в Max

Ранее платформа для партнеров была доступна только пользователям МСП.РФ и тем, кто выкладывал приложения в RuStore

Мессенджер Max представил инструменты для автоматизации бизнеса на платформе для партнеров. Как пояснили в пресс-службе VK (разработчик Max), с помощью них компании и индивидуальные предприниматели смогут оптимизировать работу с клиентами, расширить аудиторию и повысить узнаваемость бренда.

Платформа позволяет запускать онлайн-витрины и веб-сайты через мини-приложения, внедрять чат-ботов для поддержки клиентов, использовать цифровой идентификатор для подтверждения возраста и льготного статуса, а также создавать каналы для публикации контента.

Интеграция бизнеса в Max доступна 8 млн юридических лиц и ИП, уточнили в компании. Пройти регистрацию предлагается на официальном сайте мессенджера в разделе «Для бизнеса».

Мессенджер открыл платформу для партнеров в октябре 2025 года. На первых этапах присоединиться к ней могли компании, которые размещали приложения в RuStore или зарегистрировались на платформе МСП.РФ.

Накануне стало известно, что Max получил статус социальной сети. Роскомнадзор также объявил о начале регистрации каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков. В таких каналах можно будет размещать рекламу.

MAX RuStore
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.