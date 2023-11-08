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08.11.2023 в 18:43

Матвиенко предложила сделать более современным полное название Роспотребнадзора

К самому ведомству у председателя Совета Федерации претензий нет

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что название Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) слишком несовременное и выглядит по-советски. Его надо сделать короче. Слова главы Совфеда приводит «РИА Новости».

«Анна Юрьевна (Попова, глава Роспотребнадзора — ред. Sostav), только название надо поменять, не выговорить. И даже нам, сенаторам, сбиваешься — и потом, какое-то совковое немножко уже такое название, несовременное. Давайте его осовременим и сделаем короче, потому что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — ну точно не выговорить. Все сокращённо называют», — заявила Матвиенко по итогам правительственного часа с участием Поповой.

По словам парламентария, раньше к Роспотребнадзору были претензии. Но за последнее время была проведена «колоссальная работа» по приведению службы в порядок. Сейчас ведомство реагирует «очень оперативно и адекватно».

Роспотребнадзор Валентина Матвиенко Анна Попова
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