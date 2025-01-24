«Матч ТВ» купил права на турниры FIFA до 2029 года

«Матч ТВ» приобрел эксклюзивные права на показ турниров FIFA, которые состоятся с 2025 по 2029 год. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Зрители увидят на каналах семейства «Матч!» Чемпионат мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Также для просмотра будут доступны 20 турниров, в том числе Чемпионат мира по пляжному футболу, Чемпионат мира по футболу среди женщин, Чемпионат мира по мини-футболу и два Чемпионата мира по мини-футболу среди женщин.

Планируется показать на каналах семейства «Матч!» и цифровых платформах субхолдинга 15 Чемпионатов мира среди юношей и девушек до 17 и до 20 лет.

Александр Тащин, генеральный продюсер «Матч ТВ»: Самое яркое событие в период с 2025 по 2029 год — это Чемпионат мира по футболу FIFA 2026, который мы анонсировали перед Новым годом, но этим интересные международные футбольные турниры сборных команд не ограничиваются. Женские Чемпионаты мира по футболу FIFA по аудитории на стадионах уже догоняют мужские, пляжный футбол и мини-футбол по-своему зрелищны и имеют своих поклонников в нашей стране, а в соревнованиях юношей и девушек зажигаются новые звездочки, поэтому это всегда интересно.

В конце декабря 2024 года стало известно, что «Матч ТВ» купил права на эксклюзивный показ UFC в России на три года. Первые бои в рамках новой сделки поставили в сетку вещания телеканала на январь.