Match состоялся: Arena (группа АДВ) запускает креативное агентство

Arena (группа АДВ ) запускает креативное агентство Match. Команда нового проекта сосредоточится на разработке стратегий на стыке трендов ИИ, искусства, культурного кода и маркетинга. Об этом Sostav сообщили в АДВ.

Основой для создания Match стал опыт Arena в области креативных коммуникаций, медиапланирования и сотрудничества с представителями арт-среды. Новый формат предполагает взаимодействие команд двух агентств для разработки и продвижения проектов, нацеленных на формирование устойчивой связи брендов с целевой аудиторией.

Match позиционируется как экспериментальная лаборатория, исследующая нестандартные форматы присутствия брендов в культурной среде. Как пояснили в АДВ, команда сфокусируется на интеграции собственных ИИ-решений, выстраивании нестандартных форматов взаимодействия брендов с аудиторией, включая поддержку с помощью эффективных медийных подходов.

Среди ключевых направлений работы агентства Match:

разработка стратегий с применением ИИ;

создание партнерских проектов между брендами из разных сфер на основе общих ценностей;

интеграция арт-объектов и креаторов в кампании;

внедрение брендов в арт-среду;

использование новых медийных решений для продвижения проектов и оптимизации рекламных бюджетов.

Павел Колбичев, генеральный директор Match: Для сближения с целевой аудиторией брендам нужны яркие и эмоциональные истории. Мы нацелены на продвижение проектов с использованием свежих форм и новых подходов, чтобы помочь брендам создавать запоминающиеся нарративы и найти территории, где они смогут говорить с аудиторией на одном языке. Match — это пространство для экспериментов, где технологии, искусство и данные работают вместе.

Мария Кожевникова, директор по развитию бизнеса Arena: Отлично понимая все нюансы и детали классического маркетинга, в Match мы активно исследуем новые источники — это сила и энергия соседей-брендов, а также современное искусство с уникальными креаторами в виде художников, самыми разнообразными медиумами, развитой экосистемой с максимально лояльной аудиторией. В Match мы переводим искусство на язык маркетинга, упаковывая в привычные для любого маркетолога форматы.

Антон Молодцов, стратегический директор Arena: Современный рекламный рынок требует смелости, оригинальности и глубокой эмпатии к аудитории. ИИ и коллаборации помогают создавать стратегии, которые не просто привлекают внимание, а укрепляют связь бренда с аудиторией и способствуют развитию новых продуктов для клиентов. Помимо этого, отдельный вектор работы будет направлен на автоматизацию и использование ИИ-агентов в процессе разработки маркетинговых и коммуникационных стратегий. Мы выходим на новый уровень стратегического мышления, где технологии и искусство работают в синергии для достижения максимального эффекта.

Команда рассматривает новое агентство как пространство для экспериментов в условиях «тотальной информационной усталости» и снижения эффективности стандартных коммуникационных инструментов. Особое внимание будет уделено работе с культурными трендами и внедрению актуальных художественных практик в рекламные продукты.